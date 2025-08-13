Tremendo triple choque en ruta 11: dos perros murieron y hay varios heridos

El escenario del triple choque en ruta 11 sucedido en la zona sur del partido de La Costa.

Un impactante siniestro vial tuvo lugar este martes en la noche en ruta 11, a la altura del kilómetro 368, donde colisionaron tres vehículos. Como saldo, varias personas resultaron heridas y dos animales perdieron la vida.

El hecho se produjo a la altura del faro de Punta Médanos, en jurisdicción del partido de La Costa, en una zona de recta, con tránsito normal y calzada seca, por lo que se presume que la causa principal podría haber sido una distracción al volante.

Así quedaron dos de los vehículos siniestrados en ruta 11.

En primer lugar, según el parte oficial de la policía, la colisión fue por alcance y frontal entre un automóvil Chevrolet Cruze, una furgoneta Fiat Fiorino y un Peugeot 207.

El conductor del Chevrolet y su acompañante —una mujer de 64 años— circulaban por la ruta 11 cuando impactaron con la Fiorino, en la cual viajaban dos hombres mayores de edad. Uno de ellos fue trasladado con politraumatismos al hospital de Mar de Ajó. También se informó que en este vehículo se transportaban cinco perros de raza galgo, dos de los cuales murieron producto del choque.

Posteriormente, el Peugeot 207 colisionó con los rodados involucrados en el primer impacto, generando aún más daños materiales.

La zona de ruta 11 donde ocurrió el triple choque.

Al lugar acudió personal de bomberos voluntarios y médicos locales, además de la policía científica, que trabajó en las pericias correspondientes. La traza fue liberada luego de la remoción de los vehículos, dado que el tránsito era escaso al momento del siniestro.

La causa quedó en manos de la UFID N°11 de Mar del Tuyú, a cargo de Pablo Gamaleri, y es instruida por la división vial La Costa a cargo del comisario Carlos Fiscella.