Nuevo centro odontológico en Santa Teresita: tecnología de vanguardia al servicio de la comunidad

El centro odontológico municipal de La Costa es un éxito de la salud pública.

Con la inauguración del nuevo centro municipal odontológico en Santa Teresita, el partido de La Costa dio un paso adelante en materia de diagnóstico por imágenes odontológicas. Este moderno espacio cuenta con equipamiento de última generación, único en la región, y ya se encuentra brindando atención a decenas de pacientes por día.

Valeria Malde, técnica radióloga y coordinadora de los servicios radiológicos dentales de La Costa, destacó: “Contamos con un equipo de alta tecnología, el Fonar Plus, que nos permite realizar panorámicas dentales, cefalometrías —esenciales para ortodoncia y diagnóstico— y estudios de ATM, que evalúan la articulación temporomandibular”.

Este tipo de equipamiento digital no solo mejora la precisión en los diagnósticos, sino que también optimiza los tiempos de atención. “La imagen se obtiene en menos de dos minutos, y gracias al sistema digital, los odontólogos pueden verla en red de forma inmediata. Además, el paciente recibe la imagen por correo electrónico como un documento personal, lo que facilita su seguimiento clínico”.

Una distribución sanitaria estratégica en La Costa

En total, el partido de La Costa cuenta con tres unidades Fonar distribuidas estratégicamente: una en el hospital de Mar de Ajó, otra en la unidad sanitaria de Las Toninas y la tercera en este nuevo centro de Santa Teresita. “A nivel municipal, somos los únicos en la región con tres equipos como estos. Esto nos permite brindar una cobertura integral y de calidad”, subrayó Malde.

Desde su apertura, el centro ha tenido una gran respuesta por parte de la comunidad. “Atendemos de lunes a viernes de 8 a 16 horas, y en estas primeras semanas ya estamos recibiendo más de 40 pacientes por día. Trabajamos en equipo con Ariel Lovera, y también realizamos estudios derivados tanto de odontólogos municipales como de profesionales del sector privado”.

El centro odontológico municipa costero se inauguró en el exhospital de Santa Teresita.

La inauguración del centro no solo representa una mejora en la infraestructura de salud bucal, sino también un paso hacia un sistema más eficiente, accesible y humano. “La gente está feliz, es rápido, el lugar es hermoso, todo nuevo y con tecnología de punta. Estamos muy contentos con la respuesta de los vecinos”, concluyó la técnica.

La atención en el centro odontológico de La Costa

El centro odontológico municipal se encuentra en la calle 39 y 5, funciona de lunes a viernes, de 8.00 a 16.00, con atención por turnos telefónicos y presenciales, y atención inmediata en casos de urgencia.

Para turnos en general hay que comunicarse de 13.00 a 16.00 al 02246 – 435278 / 435252; en tanto que podrán comunicarse y pedir turnos exclusivos para PAMI al 02246 – 435260.