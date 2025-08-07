Aprehenden a un joven en ruta 11 con un auto robado, patentes truchas y documentación falsa

El auto incautado en ruta 11 con pedido de búsqueda por un robo sucedido en 2024.

En un operativo de control vehicular realizado sobre ruta 11, a la altura del kilómetro 333, efectivos del destacamento de la policía vial en el partido de La Costa detuvieron a un joven de 20 años que circulaba en un Ford Focus con evidentes irregularidades.

Según el parte oficial, el conductor fue aprehendido luego de que se constatara que tanto el número de motor como el de chasis del vehículo presentaban signos de haber sido adulterados: ambas numeraciones estaban desbastadas y acuñadas de forma no coincidente con los estándares de fábrica.

Además, los cristales del automóvil también presentaban grabados no originales. A través del cotejo de un grabado original aún visible en uno de los vidrios, se determinó que el dominio real del vehículo era JZQ-546, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor agravado desde el 29 de agosto de 2024.

El joven de 20 años detenido en el partido de La Costa.

En contraste, el auto circulaba con una patente colocada falsa (KRL-020), coincidente con otro Ford Focus sin impedimentos legales. Tanto la cédula de identificación vehicular como las chapas patentes colocadas fueron catalogadas como apócrifas por los investigadores.

El procedimiento fue instruido por personal de la policía vial de La Costa bajo coordinación del comisario Carlos Fiscella y el jefe distrital Darío Solís y la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 2 del Departamento Judicial Dolores, a cargo de Martín Prieto.

El imputado permanece aprehendido bajo los cargos de encubrimiento, uso de documentación falsa y adulteración de numeración registral de automotor, entre otras figuras penales.