Realizaron una intervención en la línea en la que atacaron a la mujer que llevaba un tapabocas en apoyo al aborto legal

Luego que una docente de 39 años sufriera una brutal golpiza por un grupo de jovenes en un colectivo de la línea 571 por llevar un tapaboca color verde con el logo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito el pasado lunes por la noche, jovenes autoconvocadas realizaron una intervención pacífica en la diferentes unidades de la línea en la que se produjo el ataque con el objetivo de solidarizarse con la víctima y promover la pliuralidad ideologica.

“Somos personas autoconvocadas político-apartidarias que salimos a las calles con nuestros pañuelos y barbijos de la Campaña por el derecho a decidir, al encuentro de la gente que viajaba en los colectivos de la línea 571, en pos de realizar una intervención pacífica”, explicaron.

La intervención consistió en el reparto de folletería que explicaba motivo de la acción y contenía información sobre la Ley 27.610. “Además llevamos carteles con frases que promueven la pluralidad de ideologías y repudian la violencia tanto hacia nuestra compañera como a cualquier otra persona (todo realizado de manera autogestiva)”. indicaron.

“Cada quien pagó su boleto y nos mantuvimos a distancia prudencial, cumpliendo con las medidas de prevención por protocolo y sin faltarle el respeto a nadie, como corresponde. Nuestro único objetivo fue generar conciencia y que lo que sucedió no quede impune”, explicaron al tiempo que aseguraron que durante la acción no hubo inconvenientes en términos generales “a excepción del tercer colectivo que tomamos, donde el chófer nos violentó verbalmente con expresiones como "trolas" o "por cosas como estas les pegan" y comenzó a maniobrar peligrosamente, con el fin de que nos golpeemos y/o caigamos e insistió en que nos bajemos en medio de una avenida donde no hay parada”, aseveraron.

“Los pañuelos no se van a ir, porque son más que el emblema de una lucha, son la cara visible un derecho conquistado por la garantía de nuestra salud y calidad de vida y sin dudas, son parte de nuestra historia e identidad. Siendo así, la forma de reconocernos y saber a quién podemos acudir. Estamos más juntas, juntes y juntos que nunca, por todas las personas con capacidad de gestar”, concluyeron.