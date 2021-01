Trabajadores de Aquasol denuncian que desde junio no cobran salarios

Trabajadores de Aquasol denuncian que desde junio no cobran los sueldos. Foto: 0223.

Trabajadores del parque acuático Aquasol realizaron una protesta en la puerta del lugar debido a que desde junio no cobran sus salarios, mientras que los 120 trabajadores temporarios no fueron convocados y también quedaron a la deriva.

La secretaria general de Utedyc, Yanina Jatum, señaló que los trabajadores permanentes se dedican al mantenimiento de los juegos. La dirigente recordó que fue un año de negociaciones complejas con la empresa que antes de la pandemia había planteado reducir los salarios en un 50%. Una vez que se decretó el aislamiento, la empresa recibió el ATP y fue lo único que percibieron sus trabajadores.

"Nosotros habíamos anticipado que estaban siendo oportunistas con respecto a la situación.Es la primera vez en 25 años que reciben un impulso económico en período no estival", manifestó Jatum.

En esa línea, sostuvo que una vez que no recibieron más ATP los trabajadores dejaron de cobrar. "Hoy ademas tenemos 120 familias de temporarios que no reciben ninguna respuesta", dijo la referente de Utedyc, quien recordó que nadie de la empresa informó formalmente la no apertura del parque esta temporada.

Jatum dijo que los dueños de la firma se desligaron del problema "irresponsablemente". "Mandamos tres cartas documento y no tuvimos ninguna respuesta. Ni buena ni mala", señaló.