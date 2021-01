Buen arranque de año para los balnearios: la ocupación llegó al 70%

Hay satisfacción en los balnearios de Mar del Plata por arranque auspicioso de enero, que tuvo durante el primer fin de semana del 2021, una ocupación similar a la misma fecha del 2019. Los llamados de atención a los clientes por el cumplimiento de los protocolos en áreas comunes, fue una constante.

En diálogo con 0223, Pablo Pilaftsidis, referente de la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra), precisó que el nivel de ocupación de sombras y sombrillas desde el 1 al 3 de enero, “fue del 60 a 70% y fue similar respecto a la temporada pasada” aunque señaló que por el comienzo del mal clima y del éxodo turístico, “cayó abruptamente desde el lunes”.

“La verdad es que no sé si estamos sorprendidos por el buen nivel de ocupación pero notamos más cantidad de gente por cómo venía la situación. El comienzo del año fue auspicioso por el nivel de ocupación y del movimiento turístico”, admitió el empresario del sector de La Perla.

Consultado acerca del cumplimiento de los protocolos por el Covid-19 en el sector privado, Pilaftsidis sostuvo que “se vio el control del Municipio en todas las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) y se cumple todo lo que se refiere a la sanitización pero sin embargo, es un poco más difícil la cuestión social”, señaló.

En ese punto, Pilaftsidis manifestó que “el problema es dentro de áreas comunes porque la gente no usa tapabocas. Me sorprendí porque después de 8 meses, pensé que no iba a existir problemas y que la gente iba a tener más responsabilidad pero no y en eso, los jóvenes son los más complicados. Los carperos a veces van al choque con la gente, pero no en la zona de la pileta o en los vestuarios, donde se cumple sin problemas”, concluyó.