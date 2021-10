Vecinos de Chapadmalal piden “poner punto final a la caca”

Un grupo de vecinos de Chapadmalal junto a los integrantes de la Asamblea Luna Roja realizan una jornada de protesta frente a la Delegación Municipal para solicitar que se realice una nueva inspección al balneario Luna Roja luego que durante el último fin de semana largo el lugar haya registrado un desborde cloacal.

En diálogo con 0223, Daniela Lorenzoni, integrante de la Asamblea Luna Roja, explicó que el motivo de esta nueva manifestación pacífica es lograr que las autoridades exhiban a la comunidad las habilitaciones del lugar. “El delegado confirmó que el complejo está trabajando sin autorización, pero seguimos sin obtener una respuesta”, dijo la mujer.

Además, Lorenzoni explicó que los ambientalistas no están en contra del funcionamiento del predio ni de la explotación turística que realiza el concesionario, sino que reclaman que las reglas sean igualitarias. “Nosotros no estamos en contra del privado, pero pedimos que tenga reglas claras que las cumpla como cualquier vecino y no avance sobre nosotros”, dijo la mujer.

Vecinos y asambleístas reclaman reglas claras para el funcionamiento del complejo.

“Lo que pedimos es que haya un punto final a la caca. En la Municipalidad nos dicen que no es competencia de ellos realizar una investigación. Pero es escalofriante ver la cantidad de niños que se bañan en el arroyo”, señaló la mujer, al tiempo que recordó que el pasado domingo se veía "como llegaba el agua negra al arroyo" y su curso seguía hacia el mar, generando un grave daño ambiental.

“Si el primer fin de semana turístico pasó esto, estremece pensar lo que va a pasar en temporada si nadie hace nada”, concluyó Lorenzoni.