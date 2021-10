Kicillof cruzó a Montenegro y la oposición por "rechazar todo": "Es insólita su postura"

El gobernador Axel Kicillof volvió a cruzar este viernes al intendente Guillermo Montenegro y la dirigencia de Juntos por los rechazos que reiteraron a la iniciativa de precios congelados y el Programa de Reactivación del Turismo Bonaerense, que contempla viajes de egresados gratis para 220 mil estudiantes, y pidió que "no se tiren en contra" la gente.

En la conferencia de prensa que dio al mediodía en su paso por Santa Clara del Mar, el mandatario se mostró molesto por las recurrentes críticas que hizo la oposición en las últimas semanas y remarcó al respecto que "ser oposición no significa oponerse a todo". "Se oponen por deporte. Ya es insólito", aseveró.

"Podemos discutir políticas, ideologías, un montón de cosas, y podemos estar de acuerdo pero cuando es ayudar a los pibes a que se vayan de viaje de egresados uno espera que por lo menos colaboren o que no se tiren en contra de la gente, no en contra de la dirigencia política o de un gobierno. Y lo mismo cuando se trata de cuidarle el bolsillo y el acceso a la alimentación a los sectores populares y de clase media que tanto lo necesitan", sostuvo Kicillof, ante al consulta de 0223.

En primera instancia, y junto a Diego Santilli en un acto de campaña que se desarrolló en el fin de semana largo del 12 de octubre, Montenegro le había pedido a Kicillof no trabajar para la "política del regalo" después del anuncio del subsidio que financia viajes de egresados. Y este viernes, su coordinador de gabinete, Alejandro Rabinovich, rechazó la política de control de precios y pronosticó un desabastecimiento.

Kicillof, entonces, llamó a Juntos a sincerarse en estos comicios para que "digan que quieren inflación porque prefieren que haya descontento en la gente" en el marco del proceso eleccionario que finaliza el 14 de noviembre. "El plan de precios congelados estaba durante el Gobierno de Macri y es raro porque ahí no se pronunciaron en contra y no dijeron nada", reprochó.

En este marco, el gobernador anticipó que convocará en los próximos días a una reunión con intendennes del interior de la Provincia para tratar de llegar a determinados "acuerdos" tal como primero hizo con los jefes políticos que conducen los municipios del conurbano.

"Hay que afianzar el crecimiento que ya estamos viendo pero garantizando que ese crecimiento también llegue a todos. Ahí es donde tiene que aparecer la acción del Estado para que los frutos de la reactivación se distribuyan entre todos. Estamos en un proceso de reconstrucción donde la actividad privada es importantísima pero necesitamos que lo privado contemple a todos para distribuir la riqueza como corresponde y no entre unos pocos", abogó.

"Macri y Vidal no pueden pensar que hay una amnesia colectiva"

El jefe del Estado provincial profundizó las críticas a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y consideró que, después de los estragos de la pandemia, no pueden "pensar que hay una amnesia colectiva y que las cosas que se hicieron no ocurrieron nunca". "Ellos parecen tener una especie de autorización para hablar como si hubieran bajado de un plato volador y hoy pudieran opinar sobre una cosa y otra como si no hubiesen gobernado no hace 100 años sino hace solo 2", recordó.

"Los macristas cambian de cara y pretenden que no hablemos de lo que ya hicieron, pero como estafa electoral creo que ya se les va cayendo la careta", aseguró, y reiteró: "Que vidal cruce la General Paz (NdR: en referencia a su transformación de gobernadora a candidata a diputada por Capital Federal), no hace que nos olvidemos lo que hizo el gobierno macrista".

Además, Kicillof agradeció a la Legislatura por la media sanción que dio el jueves por la tarde para que pronto se convierta en ley Programa de Reactivación del Turismo Bonaerense que incluye la eximición del impuesto inmobiliario de marzo del 2020 a septiembre del 2021 para la hotelería y otros sectores duramente golpeados por la pandemia como boliches, campings, guarderías y jardines maternales, salones de fiestas, gimnasios y parques temáticos.

"Todos esos son sectores que sufrieron mucho y que necesitamos que estén fuertes porque va a haber gente veraneando. Los municipios de la costa, con actividad turística, saben que cuando vienen turistas, después de una crisis tan fuerte, hay que estar muy preparados", concluyó.