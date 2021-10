“No podíamos perdérnoslo”: Malgor y Peralta elogiaron el cross realizado en Necochea

Necochea recibió el último domingo el Provincial de Cross Country y las repercusiones positivas continúan varios días después. En las últimas horas, el reconocido entrenador nacional de atletas olímpicos, Leonardo Malgor, y la maratonista olímpica y presidenta de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires y de la Federación Marplatense de Atletismo, María de los Ángeles Peralta, expresaron su satisfacción por la organización del evento.

Malgor y Peralta estuvieron presentes durante la jornada desarrollada en el Parque Miguel Lillo bajo la organización de la Dirección de Deportes de la comuna a cargo de Adrián Buño y de la Escuela Municipal de Atletismo.

El Parque Miguel Lillo recibió a corredores de toda la provincia de Buenos Aires.

Primero fue Leo Malgor quien contextualizó lo sucedido en Necochea, que recibió la competencia por primera vez en su historia: “El Provincial de Cross Country es uno de los más importantes entre las distintas provincias argentinas; el de Buenos Aires a lo largo de la historia ha tenido un nivel muy alto y de acá salen posibles medallistas a nivel nacional en muchas de las categorías”, destacó el entrenador.

“Hubo mucha concurrencia en Necochea, con un circuito en un lugar emblemático como es el Parque Miguel Lillo y no podíamos perdérnoslo”, agregó Malgor en ese sentido.

Por su parte, María de los Ángeles Peralta, que encabezó a la Federación Marplatense con un equipo de más de 60 atletas, afirmó: “Estoy muy contenta de que Necochea haya tenido su provincial, hay que agradecerle a la gente que trabaja en deporte, a los padres que traen a los chicos, a los entrenadores que los motivaron y los hicieron volver después de casi dos años de inactividad y estoy muy contenta porque esto es una fiesta para el atletismo”.

En ese marco, quien corriera en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016 agregó: “Qué mejor que ver a nenes de todas las edades desde los 11 años hasta los mayores, este lugar es hermoso y nos acompañó un día fantástico, así que estoy más que agradecida a toda la gente de Necochea por haberse sumado y organizado este provincial”.

El circuito en el parque Miguel Lillo fue reconocido por los atletas más importantes de la región.

Finalmente Peralta resaltó la gestión necochense: “Lo pidió, se comprometió, lo quiso organizar y acá estamos, nosotros desde la Provincia estuvimos ayudando y estamos muy contentos de haber disfrutado de todas las categorías. Veo muy motivados a los chicos en general, por eso no paro de felicitar a los profesores, a los padres que acompañan y a ellos que le ponen muchas ganas y me he sorprendido mucho con todos los niños en todas las categorías”.

La marplatense, ganadora de más de 25 títulos nacionales, valoró el circuito necochense: “He tenido el placer de venir a Necochea a competir varias veces y está buenísimo este lugar, me encanta el espacio que tienen acá, duro porque tienen un falso llano bastante trabado, pero de eso se tratan los cross”, concluyó.