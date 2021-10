Cómo se juega la novena fecha del handball local

Entre el sábado y el miércoles 3 de noviembre se disputará la novena fecha del Torneo Oficial 2021 de la Asociación Atlántica de Balonmano, es decir la segunda jornada de los partidos de vuelta, con el respectivo cambio de localía.

Entre las mujeres el sábado en Colonia Hinojo (Olavarría), Racing, que marcha en la última posición y todavía no logró ganar en el certamen recibirá a Acha, quien de ganar podría alcanzar momentáneamente la punta.

Por su parte las chicas de Racing viajarán el domingo a enfrentar en Falkner y Roldan al local Once Unidos, que el miércoles por la noche enfrentará a uno de los líderes, Handball Norte, ya que el otro, La Cantera, no jugará ya que las chicas se encuentran representando a la Asabal en el Nacional de Clubes A de Mendoza.

En lo que es la Copa de Oro de los varones los dos de abajo, Banco Provincia y Tandil se verán las caras el sábado, en tanto que el domingo en Handball Norte los que jugarán son Acha y Banco.

SABADO 30 DE OCTUBRE

En Necochea (Polideportivo)

9.00 Hs Necochea - Banco Provincia (Menores damas)

10.20 Necochea - Banco Provincia (Cadetes damas)

11.40 Necochea - Banco Provincia (Cadetes varones)

13.00 Necochea - Pompeya (Juveniles varones)

En Handball Norte

10.00 Norte - Once Unidos (Cadetes varones)

11.20 Norte - Once Unidos (Juveniles varones)

12.50 Norte - Once Unidos (Menores damas)

14.10 Norte - Once Unidos (Cadetes damas)

15.30 Norte - Once Unidos (Juveniles damas)

En Olavarría (Colonia Hinojo)

9.20 Racing - Acha (Cadetes damas)

10.40 Racing - Acha (Menores varones)

12.00 Racing - Acha (Juveniles varones)

13.30 Racing - Acha (Mayores damas)

14.50 Racing - Acha (Menores damas)

16.10 Racing - Acha (Cadetes varones)

17.30 Racing - Acha (Juveniles damas)

En Necochea (Club Huracán)

16.30 Loberia - BCN (Promocional damas)

En Banco Provincia

20.10 Banco Provincia - Tandil (Mayores varones)

21.40 Huracanes - Almafuerte (Promocional damas)

DOMINGO 31 DE OCTUBRE

En Once Unidos:

12.15 Once Unidos - Acha (Juveniles damas)

17.00 Once Unidos - Racing (Mayores damas)

18.30 Once Unidos - Racing (Juveniles damas)

En Handball Norte

9.30 Acha - Racing (Cadetes damas)

10.50 Acha - Racing (Menores varones)

12.10 Acha - Racing (Cadetes varones)

18.30 Pompeya - Mar del Plata (Promocional varones)

20.00 Acha - Banco Provincia (Mayores varones)

21.30 Mar del Plata - Tallas (Promocional damas)

En Tandil

12.00 Tandil - La Cantera (Menores damas)

13.20 Tandil - La Cantera (Cadetes damas)

14.40 Tandil - La Cantera (Menores varones)

16.00 Tandil - La Cantera (Cadetes varones)

MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE

En Handball Norte

21.00 Norte - Once Unidos (Mayores damas)