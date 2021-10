Nación, el otro clasificado a cuartos de final

Se disputó la última fecha de la segunda fase del Torneo "Copa Cincuentenario" de la Liga Marplatense de Fútbol y quedaron establecidos los cruces de eliminación que darán inicio el próximo miércoles con los 16vos de Final. La jornada dejó goleadas, resultados cambiantes y desilusión por la tempranera finalización de temporada.

La semana pasada, Atlético Mar del Plata había logrado la clasificación a cuartos de final tras asegurarse la zona Campeonato "2". Y hoy se supo que en la "1", accedió Nación, luego de vencer por 3 a 0 a Independiente.

Kimberley también terminó con 13 unidades pero un escalón más abajo por la ventaja deportiva de los "Bichos Azules". En su partido, el "Dragón" no solo se quedó con el clásico ante San Lorenzo sino que además lo obligó a despedirse del certamen tras quedar como colero del grupo. En la Ruta 88, Alvarado se aseguró seguir tras empatar en 2 con Deportivo Norte.

En la Campeonato 2, los tres partidos culminaron en tablas por lo que no se generaron cambios. En Otamendi, Círculo y River jugaron un partidazo que finalizó 3 a 3. El "Juan José Carnevale" fue testigo del 1 a 1 entre General Urquiza y Argentinos del Sud y en el predio de Libertad, Peñarol puso punto final al 2021 luego de igualar 2 a 2 con el dueño de casa.

Pasado a las Zonas Reválidas, la "1" tenía cinco candidatos para tan solo dos plazas que quedaron en manos de Quilmes y Once Unidos. El "Cervecero" superó 2 a 0 a Colegiales y los de Luis Nicoletti 3 a 0 a Banfield dejando sin posibilidades a Los Andes que goleó 4 a 1 pero no lo acompañaron los demás marcadores. En la Reválida 2, Cadetes, que estaba virtualmente clasificado, se impuso sobre Talleres por 2 a 0 que también puso punto final al certamen por el triunfo de Boca sobre General Mitre por el mismo resultado.

De esta forma, la primera llave de playoffs se jugará este miércoles y tendrá dos partidos. Por un lado, Quilmes recibirá a Boca en el "José Piantoni" y, por el otro, Cadetes hará de local en Libertad frente a Once Unidos. Los dos ganadores de estas llaves se sumarán a los diez clasificados de las Zonas Campeonato para jugar los Octavos de Final el sábado 16 de octubre.

Zona Campeonato 1

En San Lorenzo: San Lorenzo 1-5 Kimberley (De Hoyos x 2, Castillo, Cardellino e Iriarte)

En Alvarado: Alvarado 2-2 Deportivo Norte

En Nación: Nación 3-0 Independiente (Ogas x 2 y Cayumán)

Libre: San José

Posiciones: Nación 13 puntos (C), Kimberley 13, San José 10, Deportivo Norte 9, Independiente 5, Alvarado 4, San Lorenzo 2.

Zona Campeonato 2

En River: General Urquiza 1-1 Argentinos del Sud (Gallego; Bianchi)

En Libertad: Libertad 2-2 Peñarol

En Círculo: Círculo Deportivo 3-3 River (Gómez x2 y Pennisi para los otamendinos; Naipouer y Capitanio x 2, la visita)

Libre: Atlético Mar del Plata

Posiciones: Atlético Mar del Plata 14 puntos (Clasificado); General Urquiza 11; River 11, Círculo 8, Libertad 5, Peñarol 4, Argentinos del Sud 4.

Reválida 1

En Once Unidos: Once Unidos 3-0 Banfield (Grassi, Quintana y Milinelli)

En Quilems: Quilmes 2-0 Los Patos (Muñoz y Benavídez)

En Al Ver Verás: Racing 1-4 Juventud Unida

Libre: Huracán

Posiciones: Quilmes 14 puntos; Once Unidos 13, Juventud Unida de Batán 11; Los Patos 10, Racing 9, Juvenud Unida de Batán 8, Banfield 1, Huracán 1.

Reválida 2

En Mitre: Unión 0-2 Al Ver Verás

En Talleres: Talleres 0-2 Cadetes (Velasco y Azerman)

En Boca: Boca 2-0 General Mitre

Libre: Chapadmalal

Posiciones: Cadetes 14 puntos; Boca 11; Talleres 9; Al Ver Verás 8; Chapadmalal 5; Mitre 4; Unión 4.

Reválida 1

En Once Unidos: Once Unidos vs. Banfield

En Quilems: Quilmes vs. Los Patos

En Al Ver Verás: Racing vs. Juventud Unida

Libre: Huracán

Posiciones: Quilmes 11 puntos (C); Once Unidos 10 (C), Los Patos 10, Racing 9, Juvenud Unida de Batán 8, Banfield 1, Huracán 1.

CRUCES DE PLAYOFFS

16VOS DE FINAL (próximo miércoles)

Partido 1: Cadetes vs Once Unidos

Partido 2: Quilmes vs Boca

8VOS DE FINAL

Partido 3: Deportivo Norte vs Libertad

Partido 4: General Urquiza vs Ganador Partido 1

Partido 5: San José vs Argentinos del Sud

Partido 6: Kimberley vs Ganador Partido 2

Partido 7: River vs Alvarado

Partido 8: Círculo Deportivo vs Independiente

4TOS DE FINAL

Partido 9: Nación vs Ganador Partido 3

Partido 10: Ganador Partido 4 vs Ganador Partido 5

Partido 11: Ganador Partido 6 vs Ganador Partido 7

Partido 12: Atlético Mar del Plata vs Ganador Partido 8

SEMIFINAL (Ida y Vuelta)

Partido 13: Ganador Partido 9 vs Ganador Partido 10

Partido 14: Ganador Partido 11 vs Ganador Partido 12

FINAL (Ida y Vuelta)

Partido 15: Ganador Partido 13 vs Ganador Partido 14