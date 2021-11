Epionaje: "No vamos a permitir que se haga uso político de la causa"

Comenzó este mediodía en la Cámara Federal de Apelaciones la audiencia para tratar la segunda recusación presentada por el expresidente Mauricio Macri contra el juez de Dolores Martín Bava, quien lo citó a indagatoria en la causa en que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Según pudo saber 0223, si bien la audiencia es de carácter presencial, no todos los involucrados pueden participar de la misma. En el recinto se hizo presente Pablo Lanusse, abogado defensor de Macri y las querellas.

En la puerta de la Cámara, Valeria Carreras, abogada de una gran parte de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, denunció que no se le permitió el ingreso al magistrado. "Esto es una irregularidad. Como querella mayoritaria vamos a hacer valer el derecho del juez y de quien tenga vulnerado su derecho de defensa. Están vulnerando los derechos del juez Bava, quien adelantó que iba a ejercer su defensa y sus argumentos de manera presencial", dijo este viernes en diálogo con 0223.

En esta línea, la letrada explicó que Bava no figura en la lista de personas admitidas para ingresar y, por lo tanto "no se le permitiría ingresar ni siquiera como veedor, lo cual sería gravísimo". "No sé a que le temen, a la palabra, a la verdad. No sé de qué lado está la Cámara de Mar del Plata", apuntó la abogada.

Por su parte, el abogado querellante y padre de uno de los submarinistas, Luis Tagliapietra, consideró que Bava "está en su derecho" de participar de la audiencia en la que se tratará la recusación pedida por Macri y consideró que su asistencia "revela el compromiso que tiene con la causa", dijo.

"No nos consideran parte y claramente no estamos de acuerdo con esta decisión, pero la respetamos. Lo que no vamos a permitir que se haga uso político de la causa, es algo que nosotros nunca hicimos", concluyó.