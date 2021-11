Al igual que en las Paso, Amado Boudou no fue a votar

Al igual que durante las PASO, el ex vicepresidente Amado Boudou, no se hizo presente en el centro de votación designado y estuvo el 29 por ciento del padrón que no votó en estas elecciones.

Boudou, quien a fines de julio recuperó la libertad condicional estaba habilitado para poder emitir su voto hoy, aunque nunca se acercó al establecimiento. La institución en la que el ex funcionario debía presentarse era la Escuela EP N°10 ubicada en Avenida Mitre 2985 en Sarandí, partido de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires.

Boudou hizo su primera aparición pública poco tiempo atrás en el marco de la clásica ronda de los jueves que realizan las Madres de Plaza de Mayo. Se mostró junto a Hebe de Bonafini.

Vestido con su clásica remera negra y jean del mismo color, el ex ministro de Economía aquel día saludó y compartió con las Madres de Plaza de Mayo la histórica ceremonia por medio de la cual reclaman por memoria, verdad y justicia en favor de las víctimas del terrorismo de estado durante la última dictadura militar (1976 a 1983).

En su primer día de libertad condicional, el 23 de julio último, Boudou había admitido que quiere volver a tener un cargo en el gobierno nacional. Sin embargo, hay algo que se lo impide: el fallo que lo condenó a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone lo inhabilitó a ejercer cargos públicos.