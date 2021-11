Pulti: "No haremos acuerdos que no vayan en sintonía con las necesidades de los barrios"

Tras haber tenido una muy pobre actuación en las elecciones Paso de septiembre, con un 3.65 % de los votos (11.730), Acción Marplatense celebró haber duplicado esos guarismos en la jornada electoral desarrollada este domingo, pese a que no llegó al piso requerido de 8.33 % para poder ingresar nuevos concejales al recinto.

Con casi el 95% de las mesas escrutadas, el partido liderado por Gustavo Pulti -candidato a Diputado Nacional por el Frente Vamos con Vos- y que tenía a Fernando Telpuk como primer candidato a concejal obtiene el 7.30 % de los votos en General Pueyrredon, peleando cabeza a cabeza con Avanza Libertad el tercer lugar.

Minutos después de las 22, Pulti se subió al pequeño escenario montado en uno de los salones del Hotel República (Córdoba 1968) acompañado por Telpuk, Horacio Taccone (candidato a senador provincial), Mónica Biasone, Martín Peláez (segundo y tercero en la lista de concejales). Tras agradecerle a los integrantes de su espacio, el exintendente sostuvo, medido: "aún cuando no es motivo de grandes festejos, hemos duplicado el caudal electoral de las Paso. Acción Marplatense también ha contribuido al frente Vamos con Vos, estando cerca del doble de los votos obtenidos en la provincia de Buenos Aires", ante los aplausos de los presentes. "Vamos a esperar hasta la última mesa, la última boleta, para saber los resultados finales", añadió.

"Queremos significar que el esfuerzo hecho por el socialismo, Libres del Sur, Acción Marplatense, miles y miles de vecinos y vecinas independientes, peronistas, socialistas, radicales...ha sido muy notable, importante, una determinación que me llena de orgullo porque nuestra decisión no es transitar caminos que no le están dando resultados a la sociedad, sino mantener una línea de trabajo y pensamiento que se vincula con las necesidades de todos los vecinos y las vecinas de los barrios", amplió. Pulti, además, expresó: "Sea cual sea el resultado definitivo, ingresen o no los concejales, está claro que de acuerdo a cómo ha quedado configurado el esquema de representación en el Concejo Deliberante, los concejales de AM, los que están y si ingresan los que aspiramos que ingresen, van a ser determinantes para configurar acuerdos importantes para Mar del Plata y Batán."

Enumerando las prioridades que según su espacio tienen los vecinos de General Pueyrredon, Gustavo Pulti criticó indirectamente al gobierno de Guillermo Montenegro y advirtió sobre los futuros acuerdos en el Concejo Deliberante: "queremos ratificar que esos vecinos que nos invitaron a sus casas, que nos dijeron que se sentían olvidados, que necesitan medicamentos en los centros de salud, que pasen la máquina, que quieren una policía cercana, que quieren reactivar la policía local, que quieren llamar al 147 y que les contesten, que quieren volver a votar en el presupuesto participativo prioridades para sus barrios, van a ser representados por los concejales de AM y no habrá ningún tipo de acuerdo legislativo que no contemple esa prioridad, el sentir la necesidad de cada uno de nuestros barrios", finalizó.

Telpuk: "La elección demuestra que los vecinos necesitan alternativas"

Foto 0223: el candidato, en el búnker de Acción Marplatense en el hotel República.

El primer candidato a concejal por Acción Marplatense, Fernando Telpuk, fue cauto ante la posibilidad de ingresar al recinto y valoró la recuperación de su espacio en estas elecciones: "La verdad que matemáticamente todavía hay posibilidades, necesitábamos obviamente mejorar ampliamente los guarismos para ingresar al concejo en relación a las PASO, pero no sabemos si nos va alcanzar para ingresar", reconoció en diálogo con 0223. "A nosotros siempre nos va muy bien en los barrios. Aquellos que menos tienen son los que más nos buscan y acompañan. Eso habla de la necesidad y la empatía de AM con los barrios de la ciudad", agregó el exfuncionario sobre la elección realizada.

El exsecretario de Seguridad de General Pueyrredon agregó: "Esto demuestra que los vecinos necesitan alternativas. Aquí han habido otras fuerzas minoritarias que han crecido mucho, me parece que eso es un buen mensaje, hay que correrse de la polarización. Escuchar voces nuevas en el concejo. Lamentamos si no ingresamos nosotros u otras fuerzas, las voces que se escuchan son siempre las mismas. Afortunadamente AM tiene dos concejales que van a seguir peleando por el ideal de ciudad que pretendemos construir".

Respecto a la postura de Acción Marplatense en el futuro inmediato, Telpuk advirtió: "Bien lo dijo Gustavo Pulti: AM no va a hacer ningún acuerdo en el concejo, si ese acuerdo no va en sintonía con las prioridades y necesidades de los vecinos. El trabajo territorial va a seguir, somos una fuerza local que piensa mucho en el vecino y así seguiremos haciéndolo", culminó.