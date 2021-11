Cómo encarará Montenegro la segunda parte de su mandato

Las elecciones del domingo en Mar del Plata ratificaron la confianza de los marplatenses a la gestión de Guillermo Montenegro, luego de que la lista encabezada por Fernando Muro consiguiera el 46,6% de los votos, aunque no alcanzó la mayoría propia en el Concejo Deliberante.

Ahora, la lupa está puesta en los movimientos que deberá implementar Montenegro en su gabinete, si habrá más cambios que los obligados y cómo encarará los dos años que le restan de gestión para cumplir su primer mandato.

El domingo el propio Alejandro Rabinovich, uno de los que abandonará la gestión municipal a partir del 10 de diciembre, se enojó cuando le preguntaron por el posible reemplazante de Muro en la Secretaría de Desarrollo Productivo. “Falta, muchachos”, les dijo a los periodistas.

Y es lo mismo que repiten las fuentes cercanas al Ejecutivo en privado. Por lo pronto, señalaron que Maxi Abad, líder de la Unión Cívica Radical (UCR) y principal socio político de Montenegro, se tomará unos días de descanso, por lo que no habrá definiciones hasta su regreso.

“El 3 o 4 de diciembre empezaremos a ver ese tema. Por ahora, vamos a seguir enfocados en la gestión”, confirmaron fuentes del Ejecutivo. ¿Las charlas con Abad pueden estar relacionadas a que el lugar lo ocupe un hombre de su espacio? No hay ninguna certeza, pero algunas miradas le apuntan a Gustavo “Tato” Serebrinsky, actual número dos de Muro en el área.

De todos modos, la sociedad con Abad va mucho más allá del nombramiento del secretario de Desarrollo Productivo. Cuando regrese el diputado provincial retomarán, por ejemplo, las charlas por la presidencia del Concejo Deliberante.

El actual titular del cuerpo, Ariel Martínez Bordaisco, ya anticipó que le gustaría que a partir del 10 de diciembre quede en poder del radicalismo. También había dicho que le gustaría que fuera una mujer. Todos los caminos conducen a la electa concejal Marina Sánchez Herrero. “Es la idea, pero por ahora no hay nada confirmado”, indicaron fuentes de la UCR.

También debatirán el destino de Vilma Baragiola, que termina su mandato como concejal. “Lo único confirmado es que va a tener un lugar de relevancia”, indican fuentes de ambos espacios. Sin embargo, no está confirmado si será en el Ejecutivo local o en algún puesto de gestión provincial que le corresponde a la oposición.

¿Habrá más cambios a partir del 10 de diciembre? Rabinovich, un hombre clave para Montenegro, dejará de ser el coordinador de Gabinete. Sin embargo, el puesto fue creado en 2019 a medida del senador electo. El objetivo fue darle un rol relevante en la gestión al dirigente de mayor confianza con el intendente y por eso se creó la figura de coordinador de gabinete ad honorem que hasta entones no existía. “La idea es no reemplazarlo”, confiaron fuentes cercanas al jefe comunal.

Desde el entorno del intendente no prevén mayores movimientos en el gabinete a partir del 10 de diciembre. En algún momento se hablaba de la posibilidad de oxigenar el gabinete, pero el triunfo por más de 18 puntos ante el Frente de Todos hace que eso no sea necesario. “Y especialmente a días del inicio de la temporada. No podemos convocar a nadie que necesite un tiempo de adaptación porque vamos a necesitar todo ya en la temporada”, analizaron.