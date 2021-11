Se agravó el estado de salud de Malena Corvalán y sigue la búsqueda de testigos

Mientras continúa la búsqueda de testigos que permitan esclarecer qué fue lo que realmente provocó que Malena Corvalán terminara arrollada el miércoles de la semana pasada por un Peugeot 504 frente a un country de la zona sur de Mar del Plata, familiares de la joven de 21 años confirmaron este jueves a 0223 que el estado de salud de la chica se agravó aún más.

A la espera del parte médico de las 14, a cargo de los profesionales que asisten a la mujer internada en el Hospital Interzonal, Florencia, prima de Malena, anticipó que ya se les informó que le detectaron la presencia de un coágulo en el cuello, que podría ser producto de una trombosis. Al mismo tiempo, se le encontró una bacteria en los intestinos y los médicos evalúan un tratamiento con antibióticos para contener la infección.

Esta situación se suma al hecho de que a Malena le debieron extirpar la vesícula, el bazo y parte del hígado. “Ahora se está complicando pero seguimos teniendo fe”, dijo Florencia al explicar por qué el panorama es tan complejo. “Estamos en el mismo lugar que hace ocho días. Los médicos tratan de sacarle un poco la sedación y si bien a veces realiza movimientos, son involuntarios, propios del estado en coma”, dijo.

En cuanto a la investigación por el hecho de tránsito que dejó a su prima en gravísimo estado, Florencia afirmó que continúan en la búsqueda de testigos que puedan aportar alguna información, pero hasta el momento no hubo novedades en ese sentido. “Estamos en contacto con la gente del COM pero no hay ninguna cámara de seguridad que enfoque el lugar donde se produjo el accidente”, lamentó.

Para la familia de Malena Corvalán, la joven conductora fue arrollada por un auto luego de que motochorros, en un intento de asalto, le hicieran perder el equilibrio y cayera al asfalto. Aparentemente, en esas circunstancias, el conductor de un Peugeot 504 (que además es vecino de la zona) no habría podido esquivarla y le provocó el aplastamiento de tórax.

Desde el brutal siniestro -sucedido el miércoles 10 de noviembre a las 16.45 en la avenida Jorge Newbery al 4500, frente al barrio privado Club House Arenas del Sur- Malena tuvo que atravesar tres intervenciones quirúrgicas en el Hospital Interzonal. La última fue este lunes, cuando debieron sacarle la vesícula y hacerle nuevos drenajes para resguardar los tejidos.