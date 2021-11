Crimen de Tomás Beresiarte: revocan la prisión preventiva de Daniel Barragán

El tribunal que compone la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal N°3 de Mar del Plata decidió revocar la prisión preventiva que regía sobre Daniel Isaías Barragán, imputado como coautor del crimen que terminó con la vida del joven Tomás Beresiarte tras una pelea acontecida en la localidad de Coronel Vidal en septiembre pasado.

Del terrible hecho participó un hermano de Barragán, menor de edad y quien según diversos testigos fue el responsable de propinarle a Tomás las puñaladas que ocasionaron su muerte.

Luego de ser aprehendido horas después del terrible hecho, Barragán quedó alojado en la penitenciaría de Batan y el 17 de octubre pasado el Juez de Garantías, Juan Tapia, resolvió convertir su detención en prisión preventiva.

De inmediato el joven acusado interpuso un recurso de apelación vía su defensora particular, Romina Merino, en el que señala que el juez se apartó de la versión del hecho sostenida por el fiscal. El imputado defendió su posición de que no sólo no esgrimió el cuchillo que portaba, sino que mucho menos corrió con esa arma blanca en sus manos haciendo gesticulaciones o persiguiendo a la víctima y que tampoco la acometió simultáneamente con su hermano como para afirmar que medió un actuar conjunto y coordinado entre ellos.

En su dictamen, al que 0223 tuvo acceso en exclusiva, el tribunal sostiene haber estudiado con detenimiento todas las constancias de la causa, conjuntamente con las imágenes de video captadas, y consideró no solo que “no existe mérito suficiente para sostener la hipótesis fiscal”, sino que aclara que la misma “difiere en la descripción fáctica sostenida por el Juez de Garantías, por cuanto la primera hace alusión al acometimiento por parte de dos sujetos utilizando cuchillos, mientras que el segundo hace referencia a que solo uno apuñalaba a la víctima mientras el otro la sujetaba”.

Pese a aclarar que “aún cuando se encuentra fuera de discusión que el menor y Barragán participaron de la reyerta, y ambos poseían en su poder cuchillos”, los magistrados remarcaron que “casi la totalidad de los testimonios sindican al menor como aquél que esgrimía un cuchillo durante la pelea”.

“Él habría sido quien lo raspó contra el piso (cuestión que se logra observar con claridad en un video), y también quien le habría asestado las puñaladas a la víctima”, especificaron desde la Cámara de Apelaciones.

En su descargo, la defensora de Barragán sostiene que Daniel asumió “una conducta totalmente diferente” a la de su hermano y en ese sentido especificó: “Daniel pelea a golpes de puño mientras que su hermano menor extrae de la cintura un cuchillo con el que decide, de manera totalmente imprevista e inesperada, en una reacción exclusivamente propia, asestar cuatro puñaladas sobre el flanco derecho a la víctima”.