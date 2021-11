Otro golpe al viajero: el trámite del pasaporte aumenta un %150

El precio del trámite para realizar el pasaporte se incrementó en las últimas semanas un 150%. Durante los últimos cuatro años, la tarifa se mantuvo en los $1.600 pero recientemente tuvo una actualización y su precio pasó a los $4.000 para el trámite regular y $25.000 para el trámite de pasaporte al instante (como el que se realiza en distintos aeropuertos del país).

Desde el año 2012 a 2015, el precio del pasaporte, en pesos, era de $400. Se se toma el precio en dólares a diciembre de cada año, en 2013 costaba USD 64,9, en 2014 costaba USD 46,9 y en 2015 USD 41,2, según datos oficiales. El precio actual de USD 4.000 equivale a USD 38.

Desde el ministerio del Interior confirmaron el aumento pero aclararon que el pasaporte argentino sigue siendo uno de los más baratos de la región. En Uruguay, el costo es de USD 92,3 y para la renovación USD 62,5. En Bolivia es de USD 82. En Brasil USD 97 si no se presenta el pasaporte anterior o USD 48,6. En Chile, USD 113; en Colombia, USD 43,8 y en Ecuador, USD 90.

La medida se complementa con la reciente restricción del Banco Central de la República Argentina (Bcra), que prohibió la posibilidad de financiar la compra de viajes al exterior con tarjeta de crédito en cuotas, tratando de contener las reservas de dólares que cada vez son más escasas en el país.

"A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios", reza el comunicado que emitió la entidad monetaria anoche.