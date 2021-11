La FUM eligió nuevo presidente y ratificó la conducción del peronismo

Una alianza de las organizaciones estudiantiles ratificó la continuidad del peronismo al frente de la Federación Universitaria Marplatense (FUM) en las elecciones que se celebraron este viernes, después de lo que fueron hace un mes los comicios que finalmente confirmaron a Alfredo Lazzeretti por otros cuatro años más en el rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

A través del Frente de Unidad, en la presidencia de la FUM fue elegido Santiago Dorado, dirigente de Ateneo Universitario y del Frente Renovador, quien estará acompañado en su gestión anual por Micaela Trovato (Agrupación Lealtad) y Noelia Sánchez (La Cámpora).

"Fue un proceso laborioso. Nosotros apostamos a la construcción colectiva junto con el resto de las organizaciones que componen el campo popular de la Universidad y gracias a la decisión política que hubo se pudo llegar a un acuerdo para sostener la unidad en la conducción de la FUM", destacó al respecto el flamante titular de la federación.

Foto: Santiago Dorado, del Frente Renovador, destacó la vocación de unidad para mantener el liderazgo recuperado desde 2019 en la FUM.

Son múltiples las organizaciones que nuclea el Frente de Unidad, aunque todas comparten la raíz del campo nacional y popular. Entre ellas, figuran: Ateneo Universitario, El Hormiguero (centro de estudiantes arquitectura, urbanismo y diseño), MEPS (centro de estudiantes psicología), Hxep (centro de estudiantes humanidades), proyecto medicina (centro de estudiantes de la escuela superioridad de medicina), movimiento universitario evita, lealtad, la cámpora, aluvion, JUP, nuestra américa, Eureka, irrompibles, la mella y Crear.

Desafíos de corto y mediano plazo

En primer lugar, Dorado mostró preocupación por la "falta de acuerdo entre los espacios políticos que van a gestionar" la casa de estudios, teniendo en cuenta la conducción que mantiene el Socialismo en el rectorado. "Al no haber establecido acuerdos en términos estudiantiles, no pueden recuperar la FUM y eso habla de una inestabilidad con las fuerzas que acaban de ganar el rectorado", consideró.

Entre los desafíos, el presidente de la federación ratificó el compromiso y la voluntad de acompañar a los estudiantes universitarios "que están dentro y fuera de Mar del Plata". "En este último tiempo, por la situación sanitaria, se dieron algunos procesos raros porque había estudiantes afuera de la ciudad que igual tenían que venir a estudiar acá", cuestionó.

En este sentido, el dirigente de Ateneo Universitario, que se referencia con Juan Manuel Cheppi, dijo que uno de los principales reproches que hace a la gestión de Lazzeretti es la "ausencia no solo de becas de conectividad sino también de espacios para utilizar y a su vez contener los proyectos formativos pero desde la virtualidad".

"En eso, la gestión del rectorado se quedó demasiado corta a mi criterio. Hace falta generar espacios de contención para los pibes, que no pueden cursar o que no tienen acceso a computadora o internet", razonó, en declaraciones a 0223.

Dorado recordó que la matrícula universitaria "se triplicó" con relación a años anteriores, y atribuyó este fenómeno a la virtualidad, teniendo en cuenta que la modalidad educativa que impuso el Covid-19 "también genera y construye oportunidades distintas a las de la presencialidad".

Denuncias de proscripción

En el marco del proceso eleccionario que se celebró, la Agrupación Cauces acusó "proscripción" después de que no se permitiera la participación de ocho compañeras y compañeros de la Agrupación Cauces.

Sin embargo, el representante del Frente Unidad descartó la denuncia y explicó que esas personas se habían acreditado a la FUM por parte de la organización sin haber sido electas previamente. "No solo fue eso sino que también aparecieron en ninguna lista antes. Eso es una irregularidad enorme", aseveró Dorado.

"A nosotros nos parece profundamente irregular que haya siete congresales que han acreditado que no han sido electos, que no existen en ninguna lista, y que no participaron en las elecciones académicas de hace un mes", aclaró el joven.