Para robarle la bici, le pegaron en la cabeza con una llave francesa

El robo de bicicletas es un problema diario en Mar del Plata y ha generado en más de una oportunidad alguna manifestación pública pidiendo mayor seguridad. Este miércoles, la víctima fue un joven de 17 años, que recibió un golpe con una llave francesa en la cabeza por parte del ladrón, que rápidamente huyó del lugar. Mientras se recupera del golpe, ahora el joven busca recuperar el rodado que es su único medio de transporte.

“Salía ayer tipo 6 de la tarde de la casa de un amigo cuando yendo por Almafuerte a la altura de Chaco, veo que un chico intenta cruzar pero veo rara la situación y empiezo a alejarme hacia la derecha: cuando ve esto, corre y me pega a la rueda, me empuja y caigo hacia el pasto, porque por suerte no hay cordón en esas calles. Y ahí saca una llave francesa y me pega en la cabeza. Por suerte me rozó porque si no terminaba en el hospital”, contó Julián a 0223.

Luego del fuerte susto, el adolescente lamentó la pérdida de su bicicleta –rodado 26, marca Topmega Neptune color negra y naranja- “porque la uso para ir al Colegio y para todo, es mi medio de transporte”, dijo.

Este jueves realizará la denuncia en la comisaría cuarta, donde le solicitaron la factura de compra que acredite ser el dueño del rodado.

Cualquier información para dar con la bicicleta, favor de comunicarse al +54 223 5425120.