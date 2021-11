Con cuestionamientos al Municipio, censan a personas en situación de calle

En busca de generar políticas vinculadas a asistir a las personas en situación de calle, se realiza este 4 y 5 de noviembre un censo en busca de determinar cuántos marplatenses están en esa condición de fragilidad social.

Daniela Castro, Directora Provincial de Políticas de Diversidad Sexual, valoró el trabajo en conjunto que se realiza en Casa Puente -de Rawson 1842- donde a través de un equipo interministerial, compuesto por el Anses, Renaper, Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados y Migraciones, buscan ayudar –según censo del 2019- a 437 marplatenses que duermen en la calle. En ese marco, la funcionaria cuestionó la “falta de responsabilidad” y de “desidia” del gobierno de Guillermo Montenegro en esta delicada problemática.

“La expectativa que genera el censo es esperar salir a la calle y que no encontremos a nadie. Pero entendemos que no va a ocurrir, porque hay un montón de cuestiones que exceden y atraviesan esas instancias y hacen que lamentablemente eso sea real. Pero mucho menos va a pasar en la ciudad de Mar del Plata, cuando entendemos que hay un gobierno local que no aborda la situación de calle con la responsabilidad necesaria”, aseguró Castro, en declaraciones a 0223.

Daniela Castro criticó duramente las políticas de acción social del Municipio. (Foto:0223)

La funcionaria del gobierno de Axel Kicillof argumentó que “después de una pandemia, de la falta de trabajo, muchas personas en situación de calle que antes no lo estaban porque eran cuidacoches o hacían changas, no podían alquilar una pieza y terminaron en la calle” y apuntó contra Desarrollo Social Municipal, “que profundizó la desidia y la desvinculación”.

“Trabajamos continuamente con equipos de profesionales, porque tenemos psicólogos, operadores en adicciones, psiquiatras y es lamentable que el Municipio jamás nos haya hecho partícipes de poder tener alguna articulación de políticas para revertir esta situación. Jamás de la Municipalidad ni siquiera recibimos un kilo de arroz para el comedor que funciona 3 veces por semana. Mientras que nosotros jamás dejamos de asistir a más de 100 personas en situación de calle”, dijo.

Un equipo interministerial funcionará este jueves y viernes en el marco del censo. (Foto:0223)

Ya tiene media sanción la Ley de asistencia a personas en situación de calle

La semana pasada la Argentina dio un paso fundamental, a través de la media sanción en el Congreso de una ley que quiere garantizar integralmente los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle.

“Retomar el censo, nos posibilita tener una herramienta con números reales para saber qué población tenemos en la ciudad de Mar del Plata y Batán y ahí abordarla. Un claro ejemplo es que los números que se arrojaron en 2019, sirvieron ahora para acompañar el proyecto de ley del Congreso y que busca revertir esta situación”, completó Castro.

El caso de convertirse en ley, el estado será responsable de crear una red de centros de integración y acompañamiento comunitario, donde se les brinden espacios terapéuticos, talleres y capacitación a los indigentes y propone un sistema de atención telefónica las 24 horas, que permita la intervención inmediata.