Taxistas insisten en que el uso de Uber está prohibido y no soluciona la falta de servicio nocturno

Los taxistas y remises de Mar del Plata se preparan para el inminente inicio de la temporada de verano 2021-22 y adelantaron que se sumarán en los próximos días unos 200 choferes al servicio nocturno, muy disminuido durante el peor momento de la pandemia y aseguran que el Municipio ratificó que no se permitirá el desembarco de Uber ni otras aplicaciones.

En declaraciones a la prensa, Raúl Vicente, titular de la Sociedad de Conductores de Taxi, agradeció al municipio la realización de los cursos de capacitación de choferes "que son gratuitos para la gente pero no para ellos, porque moviò gente de distintas áreas para esto" y señaló la pronta incorporación "de entre 150 y 200 nuevos choferes" de taxis y remises para cubrir la noche marplatense, lo que actualmente genera preocupación por las largas colas en la puerta de los boliches, en la Ferroautomotora o en el Aeropuerto.

Raúl Vicente (taxis) y Guillermo Messina (remises) rechazaron nuevamente el uso de Uber en Mar del Plata. Foto:0223

En ese marco, admitió la preocupación por la posibilidad que los servicios de plataformas aprovechen esta oportunidad para funcionar durante la noche. "Sabemos que hay muy pocos autos de Uber y sabemos que va a haber una intentona, como ha hecho otros años, de ofrecer dinero para que cubran una cantidad de viajes", dijo.

Para Vicente, fue fundamental el apoyo de Guillermo Montenegro para que Uber no funcione en la ciudad. "Tuvimos encuentro ayer con el intendente municipal, que fue muy productivo. Él nos volvió a confirmar que va a cumplir con su palabra de que este tipo de aplicaciones que no cumple con las ordenanzas municipales, que dice que aquellos que no tienen habilitación para llevar personas, no la pueden realizar. E hizo el ejemplo que en Capital, donde trabajan Uber y Cabify legalmente, el problema e la nocturnidad no se ha solucionado. Se ha demostrado que las aplicaciones no solucionan ese problema de falta de autos a la noche. Y es lógico, porque son sistemas no controlados, nadie les fija los horarios y por lo tanto van a trabajar en los horarios que ellos crean conveniente", remarcó.

Por otra parte, Guillermo Messina, titular de Remicoop, agradeció el "compromiso" de las autoridades municipales a solucionar el problema de la inseguridad en el horario nocturno, "con mayores controles de vehículos con el COM", aunque evaluó que em esta problemática "a veces nunca es suficiente".

Asimismo, Messina planteó la importancia que tiene el uso de taxis y remises luego de la ingesta ed alcohol, para evitar la alta siniestralidad manifestada durante las últimas semanas en la costa marplatense, a la salida de los boliches. "Hay una cuestión cultural", dijo, responsabilizando la falta de conciencia al volante, sobre todo de los jóvenes y pidió "pedirse un taxi, remise o buscar un conductor designado, porque el auto, puede ser una herramienta para nosotros pero mal usado, puede convertirse en un arma".