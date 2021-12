La Defensoría pide detalles al Emsur del operativo para garantizar la higiene urbana

La Defensoría del Pueblo pidió al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) un informe sobre el servicio de higiene urbana, teniendo en cuenta la gran cantidad de turistas que ya llegó a Mar del Plata y el incremento que se espera para enero.

Puntualmente, el pedido elevado por los defensores del pueblo solicita precisiones sobre “el plan de trabajo y previsiones vinculadas al mantenimiento de la higiene en la vía pública y espacios públicos durante el verano.

También consultaron sobre los operativos de limpieza en playas y las acciones de control sobre la empresa recolectora de residuos 9 de Julio.

La Defensoría también consultó al ente presidido por Sebastián D’Andrea qué cantidad de cestos de residuos hay en el Partido de General Pueyrredon y dónde está cada uno. También, la frecuencia con la que el ente realiza el mantenimiento de los cestos.

A su vez, el organismo busca conocer las campañas de concientización que se desarrollarán para “instar a la gente a mantener la higiene en espacios públicos”.

La Defensoría elevó el pedido de informes ante “el estado de suciedad de muchos espacios públicos, que deberían presentarse en otras condiciones” de cara a la temporada.

Asimismo se hizo un llamado a la población residente y turista, para cuidar la higiene, y no arrojar residuos en lugares no habilitados para ello. “La suciedad, afecta no solo a la imagen de la ciudad en cuanto a lo paisajístico, sino que también afecta el ambiente, degrada nuestros paseos, nuestras playas y nuestro mar, principales recursos turísticos con los que contamos”, señalaron.