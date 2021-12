Taxistas intensifican el reclamo y amenazan con cortar los accesos a Mar del Plata

Los taxistas que reclamaban en contra del esquema que impuso el Municipio para que no falten vehículos durante la temporada trasladaron la multitudinaria protesta desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) hasta las puertas de la Municipalidad de General Pueyrredon tras no ser recibidos por el intendente Guillermo Montenegro. Amenazan con cortar varias vías de la ciudad.

En concreto, los taxistas se manifiestan en contra del cronograma rotativo que impuso el Municipio para garantizar el servicio nocturno, ante el aluvión de turistas que se espera para la temporada de verano.

A la altura de Avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, decenas de taxistas se apostaron con sus autos a la espera de una respuesta del Ejecutivo local. A días del inicio fuerte de la temporada de verano, la medida pone en jaque a marplatenses y turistas.

Los trabajadores del volante, que pretendían ser recibidos por el intendente Montenegro, se trasladaron desde el COM hacia las puertas del palacio comunal con la promesa - trunca - de ser atendidos por el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti.

"Nuestro pedido es derogar la ordenanza por 90 días y seguir conversando. Vinimos a acá y fuimos engañados. No nos quieren recibir. Ahora, nos piden que que desarmemos el corte para ser atendidos. Se lavan todos las manos", apuntó Miguel Rodríguez, referente del Sindicato Marplatense de Peones de Taxi.

En declaraciones a 0223, el taxista prometió "ampliar el nivel de corte" y trasladar el reclamo al Casino Central, los accesos de las rutas 2, 11 y 226 y bloquear el cruce de las avenidas Independencia y Luro. "La gente no va a poder entrar al centro. Esa es la idea", sostuvo.

Cómo es el esquema rotativo contra el que protestan los taxistas

Ante la falta de vehículos que acusa la ciudad, desde la Secretaría de Gobierno resolvieron que los titulares de taxis deberán prestar servicio obligatorio mínimo de ocho horas por día.

Así, se resolvió que las licencias comprendidas entre los números 1 y 715 deberán hacerlo en el turno mañana, de 5 a 13; las licencias 716 al 1432 en el turno tarde, de 13 a 21; y las licencias 1433 a 2147 inclusive en el turno noche, de 21 a 5.

El cronograma es rotativo y cambiará en enero, febrero y marzo. En caso de no cumplir con estas normativas se aplicarán sanciones de multas, suspensión y/o cancelación de la licencia.

Además, para garantizar la seguridad de todos los choferes, se fijó un plazo de 30 días para la adquisición de un botón de alerta que deberá colocarse de manera permanente y obligatoria en el vehículo y que estará conectado con el COM.