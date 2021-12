Pese a la suba de casos, productores teatrales descartan por el momento reducir el aforo en las salas

El incremento de casos de coronavirus alcanza a todos los ámbitos y el ambiente artístico no escapa a esta situación. En los últimos días, la incipiente temporada de verano en Mar del Plata se vio convulsionada por la suspensión de las funciones de las obras “Fátima es camaleónica” y “Los 80 están de fiesta” por la confirmación de casos de coronavirus en las cabeza de compañía y en ambos casos, los productores destacaron que en los espacios culturales se cumplen con todos los protocolos vigentes y, por el momento no evalúan reducir el aforo de público de cada sala. “Está comprobado que el teatro no contagia”, aseguró a 0223 Lino Patalano, productor del complejo de arte Roxy, Radio City, Melany.

“Tomamos la decisión de suspender las funciones de 'Fátima es Camaleónica' después del test que Fátima se realizó el domingo y le dio resultado positivo”, explicó el productor al tiempo que destacó que la imitadora se testeó de manera preventiva, como lo hacen todos los elencos cada semana. “Ella está bien, estamos tranquilos y tomamos todas las medidas para llevar adelante la temporada de manera responsable”, sostuvo.

Consultado sobre si tienen previsto tomar alguna medida adicional ante la escalada de casos que registra Mar del Plata, Patalano indicó que, por el momento, no tienen previsto restringir el aforo de los espacios y destacó que para ingresar a cada función, al público se le toma la temperatura al ingresar a la sala y se les solicita el pase sanitario. “Dese que comenzó la temporada, solo tres personas no tenían el esquema de vacunación completo y desde la producción les reintegramos el valor de las entradas”, detalló.

Por su parte, Marcelo Marán, responsable del Complejo Provincial de Arte Auditorium, detalló a este medio que, al igual que durante la temporada 2020, el espacio cultural cumplirá con todas las medidas de prevención dispuestas para evitar la propagación de contagios, al tiempo que descartó que por el momento evalúen reducir el aforo de público en las salas. “Esto es una cuestión diaria. En el momento en el que las autoridades de provincia dispongan que haya que reducir el aforo lo haremos, pero no es algo que evaluamos por el momento”, dijo.

En la misma línea, Pablo Baldini, explicó que desde NA Producciones, llevarán adelante una serie de iniciativas sanitarias para cuidarnos entre todos este verano. “El Covid no es nuestro amigo, pero pasó largo tiempo con nosotros y lo seguirá estando. Por este motivo, es muy importante que no nos relajemos, que no olvidemos los tres puntos básicos de prevención: lavado de manos, uso de barbijo y en algunos casos algún distanciamiento. Y vacunarse vacunarse, sobre todo, y aprendiendo a convivir con el virus”, sostuvo.

Por último, el referente de la productora líder de espectáculos señaló “siempre vamos a defender el encuentro a través del arte, la cultura, el entretenimiento y la música”.