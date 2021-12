Por el Pase Sanitario, 10 mil jóvenes marplatenses completaron su esquema de vacunación

A pocos días de la puesta en vigencia del Pase Sanitario, que obliga a estar vacunado con dos dosis de la vacuna contra el coronavirus para asistir a locales gastronómicos, espectáculos y eventos masivos, unos 10.000 marplatenses ya completaron su esquema de inmunización.

La auspiciante cifra fue brindada por Gastón Vargas, Director de Zona Sanitaria VIII, que valoró la implementación de la medida impuesta por el gobernador Axel Kicillof, que busca promover la completa vacunación para evitar una nueva ola de contagios.

"Afortunadamente hemos notado un aumento de completar el esquema desde que se hizo el anuncio del Pase Libre Covid, vigente desde el 21 pero que oportunamente se anuncio antes. Esto hizo que muchos que no habían completado las segundas dosis lo hicieran en estos dias", manifestó Vargas, en diálogo con 0223.

Según el responsable del organismo dependiente del Ministerio de Salud bonarense, hasta antes de ese anuncio, en General Pueyrredon unos 40.000 jóvenes de entre 19 y y 29 años no habían completado el esquema de vacunación. "Hoy en ese grupo tenemos 30.000, con lo cual 10.000 se vacunaron. Sin duda que es un efecto positivo del pase libre covid", razonó.

"El Pase Sanitario busca que las personas se acerquen a vacunar para poder disfrutar tranquilamente de espectaculos deportivos, culturales, gastronómicos y de trámites, porque incluso algunos bancos hacen un control estricto", advirtió.

Para Vargas, "la discusión no está en el control o no del Pase Libre, la discusión está en el cuidado de sentirme seguro. De estar sentado en una mesa en un restaurant con mi familia y saber que los que la mesa de al lado tienen las dos dosis aplicadas de la vacuna. Eso me da una garantía mucho mayor y una mucho menor posibilidad de contagio", concluyó el médico.

Este jueves la titular de Salud Municipal, Viviana Bernabei, se mostró a favor de completar el esquema de vacunación y la obligatoriedad del Pase Libre en eventos masivos pero no en la gastronomía, ya que dijo, "no me parece que en una mesa pueda producir una situación de muchos contagios".