Buscan crear un planetario en Mar del Plata

“Mar del Plata es una ciudad que lo tiene todo” dicen una y otra vez quienes promocionan la ciudad. Tiene mar, sierras, grandes anfiteatros, universidad, museos, corredores gastronómicos y durante la temporada triplica la cantidad de habitantes, pero hay algo que todavía está en los pendientes de su infraestructura: un planetario.



En julio de 2019, luego de una reunión entre las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y los astrónomos de la Universidad Nacional de La Plata Eduardo Fernández Lajús comenzaron a desarrollar el proyecto Planetario Mar del Plata.

“Hicimos actividades conjuntas durante el verano de 2020 hasta que llegó la pandemia”, relata a 0223 Fernández Lajús que recuerda que comenzó el proyecto “motivado por la experiencia de La Plata”. “Nos preguntamos por qué Mar del Plata no tiene su planetario si es una ciudad que ronda el millón de habitantes y en verano triplica la población, además de las características de la ciudad que es la referencia en la zona es un gran núcleo urbano”, dice.

El objetivo de los astrónomos es que el Planetario sea “un proyecto comunitario para difundir la ciencia, motivar a los jóvenes en astronomía, fomentar el turismo y sumar patrimonio arquitectónico a la ciudad”, detalló tras agregar que los principales centros urbanos del país, excepto, Mar del Plata cuentan con un edificio de estas características.

“El planetario no atrae únicamente a la astronomía, en el espacio se pueden proyectar todo tipo de espectáculos y puede funcionar como un lugar de encuentro… tiene infinidad de aplicaciones”, sostiene Fernández Lajús.

Según explicó el científico, el proyecto actualmente está pausado “a la espera de un llamado a un concurso de ideas para proponer proyectos arquitectónicos que embellezcan el espacio”, dijo.

Consultado sobre los posibles lugares de emplazamiento del edificio, Fernández Lajús aseguró que Parque Camet “sería el lugar Ideal para poner en funcionamiento el Planetario ya que son terrenos de fácil acceso y el terreno ya es municipal y eso nos facilitaría muchas gestiones”, detalló.

Si bien el proyecto aún está en desarrollo el astrónomo adelanta que para materializarlo será necesaria una importante inversión y, es por eso que no descartan el aporte de inversores privados. “Es una inversión importante pero se proyecta a 50 años. Sabemos que es una inversión muy grande pero no imposible, por eso decimos que puede ser co financiado y no nos cerramos a que no haya inversores privados”, explicó.

“Un planetario es un ícono que podría representar a Mar del Plata trascendiendo las fronteras de la Costa Atlántica. Vemos aspectos positivos por todos lados”, concluyó.