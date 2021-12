Video: Antonio Laje lloró en su programa y se defendió de las acusaciones

En medio de fuertes acusaciones en su contra por maltratro laboral y acoso, el periodista Antonio Laje utilizó este lunes varios minutos de su programa BDA para defenderse de las denuncias. Incluso en varios tramos de su descargo lloró por considerar injustos los dichos de sus excompañeras de trabajo.

"Es muy difícil hablar de este tema. Nunca imaginé estar en una situación así", dijo Laje durante el inicio. "Necesito hablarles a ustedes. Tuve una semana realmente durísima. Uno está acostumbrado a tocar distintos resortes de poder y atento a que puede pasar algo. Pero nunca pensé, con la virulencia y la maldad de lo que estoy viviendo. Tengo el alma partida, el corazón destrozado", sostuvo entre lágrimas.

El periodista señaló que desde hace 30 años trabaja en televisión y creció de la mano de los periodistas más prestigiosos y "exigentes" del país. Recordó que trabajó gratis en radios, incluso pagando espacios. "Hasta que finalmente pude conseguir mi primer trabajo. Y lo hice rompiéndome todo, porque creo en el mérito y en las exigencias", sostuvo.

"No es fácil este trabajo. Son cuatro horas y media de aire y se vive tensión. No es fácil, no se soporta fácilmente", destacó y marcó que la franja horaria de la mañana es la más competitiva de la televisión.

Laje se definió como una persona "tímida" y reconoció que tiene un "humor de perro". "Cuando las cosas salen mal, me enojo. Claro. Quiero que las cosas salgan perfectas. Y no lo oculto. Pero me enojo desde lo laboral, no desde lo personal", planteó.

"Yo no soy maltratador. Puedo exigir, tal vez exijo mal, pero de ninguna manera soy una persona maltratadora. Tengo unos valores enormes. Pero este ataque feroz para destruirme a mí y a mi familia no tiene nombre", afirmó.

La polémica se desató luego de que la marplatense María Belén Ludueña abandonara el ciclo, en medio de rumores sobre supuestos maltratos del periodista y conductor del ciclo que se emite por América. A partir de allí, surgieron varias ex trabajadoras de América que denunciaron al periodista por maltratos, incluso una de ellas la lo denunció por acoso sexual.