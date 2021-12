El Polo Obrero corta Luro e Yrigoyen para pedir canastas navideñas y una reunión con Montenegro

Decenas de manifestantes recorrieron esta mañana las calles del centro hasta llegar a las puertas del municipio, donde se concentraron para solicitar la entrega de canastas navideñas y expresar su disconformidad con el posible acuerdo del gobierno nacional con el FMI. Así lo explicó en diálogo con 0223, Gastón Cotta referente del Polo Obrero Tendencia, quien contó que la movilización se da en el marco de una jornada nacional de lucha. “Rechazamos el acuerdo con el FMI porque entendemos que va a sentenciar a la miseria a la población. Estamos ante una situación explosiva”, sostuvo.

En esta línea, el dirigente social indicó que el programa plurianual es "un paso más en el ajuste" e implica una "explotación al pueblo y a los trabajadores", con la "única finalidad de llegar a una renegociación de una deuda colonial impagable”.

Consultado sobre los pedidos concretos, Cotta indicó que solicitan al municipio la entrega de Canastas Navideñas para los integrantes de las organizaciones sociales ya que entienden que es el Estado quien debe hacerse cargo de garantizar esos productos a las personas que no cuentan con trabajo formal ni representación gremial.

“Reclamamos la canasta navideña porque el Estado se tiene que hacer cargo. Todos trabajan de manera precaria y no tienen un sindicato o una empresa que les garantice la canasta navideña, entonces el Estado se tiene que hacer cargo”, aseguró, al tiempo que indicó que desde el municipio les prometieron una reunión que hasta el momento no se concretó. Por ese motivo, anticipó que, de no ser recibidos este martes, se quedarán frente al palacio municipal y podrían intensificar las formas de protesta.

Por último, el referente social se refirió en duros términos al intendente municipal, Guillermo Montenegro, a quien acusó de "negarse permanentemente" a dar respuestas a los pedidos de la población más vulnerable y de llevar a cabo una "política de ajuste en la Secretaría de Desarrollo Social".