Se inaugura el Espacio Vilas: "Todos los objetos tienen el ADN de Guillermo"

Un acto de justicia, una deuda saldada, un homenaje en vida y en el mejor lugar donde podría ocurrir. El Club Náutico de Mar del Plata inaugurará el Espacio Vilas, este viernes a las 19.30 (para prensa e invitados). Un salón especialmente montado donde el público podrá ver de cerca una emotiva variedad de objetos originales de Guillermo, el tenista argentino más grande de todos los tiempos. Sin dudas será uno de los atractivos turísticos que Mar del Plata ofrecerá de aquí en más.

La "Sarina Children", su primera raqueta, y otras trece que utilizó en el profesionalismo; sus clásicas vinchas y muñequeras, fotos de niño con el pelo engominado y de todos sus títulos amateurs y porfesionales, medallas, libros, pelotas, notas personales, trofeos, una línea de tiempo que recorre su vida personal y deportiva, un televisor de 50 pulgadas con imágenes de toda su carrera y hasta la una guitarra eléctrica y sus discos como músico pasajero... todo en salón creado de aproximadamente 100 metros cuadrados y que el público general podrá visitar los sábados y domingos (desde el 18 de diciembre) de 13 a 21, con entrada libre y gratuita mediante turnos de 20 personas por hora.

Masters ´74 de Melbourne, Australia. Un título que marcó un antes y un después en la carrera de Vilas. Raqueta original, fotos, revista El Gráfico y más.

0223 dialogó con el periodista e investigador Eduardo Puppo, depositario de toda la colección de objetos personales de Guillermo Vilas, y gestor de la cruzada internacional para que se reconozca al deportista marplatense como número 1 del mundo -el año pasado, un documental de Netflix recorrió la historia y esta iniciativa-. En Mar del Plata desde hace unos días para ultimar detalles de la inauguración junto a Daniel Larreina, ideólogo del Espacio y director de la escuela de tenis del Náutico, y Hernán Febbro, a cargo de la subcomisión de tenis del club.

La cancha N° 1 del Náutico, la "Guillermo Vilas", vista desde el Espacio que homenajeará al gran tenista.

"La creación del Espacio surge por pedido del Náutico, una propuesta que me llegó a través de su capitán Daniel Lareina. Al principio era ver si podía donar algunos elementos de Guillermo guardados. Tras un ida y vuelta les comenté que tenía mucho, les ofrecí llevar a Mar del Plata muchas cosas más, y ahí cambió el curso de la propuesta inicial. Me preguntaron si estaba dispuesto a traer a Mar del Plata una cantidad importante de objetos, les dije que sí y comenzó todo. Por suerte hoy es una realidad", comentó Puppo en el inicio de la charla.

-¿El espacio quedará fijo allí o tendrá un tiempo determinado? ¿Hay un contrato establecido?

-El espacio será permanente. Está todo autorizado por la familia Vilas y sus abogados para que sea oficial. Van a haber cambios de objetos, de forma intinerante. En la presentación llevaré algunas copas que tienen que ver con el tesoro de Guillermo, que están en restauración con un orfébre, y se van a mostrar la noche de la inauguración nada más y en otros momentos retornaré con otros elementos. También la idea será brindar charlas donde se cuente la historia de Guillermo. Queremos que haya actividad variada para mayor interacción con el público.

Una guitarra eléctrica autografiada, chombas originales, raquetas, pelotas, fotos. El Espacio Vilas será uno de los atractivos turísticos de Mar del Plata.

-¿Cuál será el material más destacado que el público encontrará en el espacio?

-Todo los objetos son originales y es lo más curioso de una muestra así. Hay fotos, gigantografías, libros, pero también uno de los libros que él utilizó para aprender tenis, que su primer entrenador Felipe Locícero se lo dio, él tenía varios ejemplares y uno quedará en el Náutico (Ndr: "Match Play and the Spin of the Ball", de William Tilden, edición 1924). A mí, lo que siempre me llama más la atención de Vilas son elementos de sus momentos más importantes en cuanto a resultados, que fue en 1977. Hay una Head Vilas original que tiene la gasa, el grip, con el ADN de Vilas y una de las chombas Polo Fila que tenía las mangas rojas, con rayas al costado. Y todas sus raquetas que tenía él guardadas, desde la primera que era una Sarina Children. Él tenía tres, una de ellas está ahí. Las dos siguientes, una Dunlop Gold Win y Blue Flash. Y a partir de ahí todas las que usó en el profesionalismo.

-¿Cómo fue el proceso de selección del material de su parte? ¿Tiene estadísticas sobre el inventario de objetos de Guillermo?

-Fue buscar los elementos que tuviese repetidos como para poder tener una muestra paralela, en algún futuro crear un museo que por el momento en Argentina no es viable. Pero en un futuro sí. La selección fue tratar de tener la mayor cantidad de elemento soriginales de Vilas para que la muestra sea bastante amplia. Está todo inventariado tanto escrito como por foto.

-¿Considera que es una deuda saldada la creación de este espacio, tras el fallido museo que funcionó en una vieja casona tiempo atrás?

-Es su lugar de origen deportivo el Náutico. En su momento existió ese museo en aquella casona. Esto no reemplaza eso pero es un espacio muy concentrado de las cosas que utilizó Guillermo. También habrá una línea de tiempo muy linda, en una de las escaleras que sube al salón, con detalle y bastante escrito. Tal vez la gente se aburra un poco de leer tanto, pero consideré que era necesario tener la historia contada en algún lugar. Desde que nació, al día de hoy.

-Dentro de su situación delicada, ¿Guillermo tomó noción de la creación de este espacio en el lugar que lo vio nacer?

-Yo le fui informando a la familia de la idea y todo el transcurso de la creación del espacio, la familia lógicamente se lo transmitió a él. Sí, está al tanto de todo lo que pasa al igual de lo que pasó en el documental de Netflix.

Un niño Guillermo Vilas y su entrenador Felipe Locícero, tras ganar un trofeo en el Club Náutico (se exhibe en esta muestra).

-Por último, ¿cómo viene la publicación de la biografía, y si surgieron novedades respecto al pedido de reconocimiento del "1" a Guillermo?

-Está terminada. Es un libro importante, de unas 600 páginas, será editada por la editorial Pengüin Random House en diferentes países, pero es un libro que por el momento no tiene fecha de salida. Va de la mano de la petición a la ATP para reconocer a Guillermo como número 1 del mundo. Una vez que eso salga, que esperemos sea pronto (seguimos trabajando en eso), se editará el libro para cerrar el círculo de todas las cosas que uno quiso hacer. Primero tiene que estar restituído el número uno para Guillermo. Cuando sea un hecho, se manda a editar y 45 días después el libro estará a la venta.

De una vitrina a un espacio de 100 metros cuadrados: cómo surgió el Espacio Vilas

El Club Náutico dispuso de sus recursos para financiar la creación del Espacio Vilas, un viejo anhelo del director de la escuela de tenis Daniel Larreina. Ese deseo, más la generosidad de Eduardo Puppo y el esfuerzo del club marplatense fundado en 1925 dieron origen a esta realidad. En charla con 0223, Hernán Febbro, titular de la subcomisión de tenis de la entidad marplatense, contó cómo se fue gestando el Espacio: "La idea surgió de una charla de buffet con Daniel Lareina. Él trajo la idea, nos pareció buenísimo pero era mucho más chica de lo que terminó siendo. Solo queríamos recopilar algunos objetos de Guillermo Vilas para poner en algún sector del club, porque no hay nada más allá de la estatua y algunas placas. Se merecía algo más. Como conocemos amigos, excompañeros, familiares, pensábamos que podíamos recopilar material para colocar en alguna vitrina importante como para que tenga lugar en el club que lo vio nacer. Era lo que correspondía", sostuvo.

La línea del tiempo con toda la historia de Vilas, creada por el periodista Eduardo Puppo con los hechos más destacados de la vida del gran tenista.

"Nos pusimos en contacto con Eduardo Puppo, y él no lo dudó un segundo. Generosamente se ofreció a darnos todo lo que estuviese a sus manos. Él es responsable de los bienes de Guillermo en Argentina y enseguida se puso a disposición nuestra. Como subcomisión de tenis, llevamos adelante esto con la comisión directiva como apoyo. Empezó a crecer y terminó en esto que no es un museo gigante, pero sí un espacio importante que está ubicado al lado del salón Roque Vilas, en homenaje al padre de Guillermo y expresidente del club, y encima de la tribuna de la cancha 1 que lleva el nombre de Vilas"

Las embarcaciones del Náutico, vistas desde el Espacio Vilas.

Febbro contó que el club invirtió en una construcción moderna, con blindex, y mucha delicadeza en cada metro pensado. Hasta se pensó para un futuro crear un lugar más grande, aunque de momento no sería factible: "Difícilmente en ese sector se pueda ampliar. Tal vez en otro espacio, lo hemos hablado en su momento, mudarlo para que sea más grande. Jamás va a poder ser lo que fue el museo de la mansión en Boulevard Marítimo. Pero no sería necesario realmente. Acá está muy bien resumida su historia. Hay mucho original. No fue juntar cosas y nada más. Está consensuado con Eduardo Puppo, la abogada de Guillermo, la familia, la esposa . Tenemos certificado de autenticidad de todo el material. Hay de todo".

Vilas y el Náutico siempre forjaron una gran relación. El extenista nunca olvidó su lugar de origen en cuanta entrevista haya brindado. En 2012, se inauguró en el predio del club una estatua con la presencia misma de Guillermo en una de sus últimas visitas: "Hay un cariño mutuo con él. Para el club y el tenis, es increíble que este sea el único lugar en el mundo donde se exhiba tanta variedad de Guillermo. Es importante para el deporte y toda Argentina, está bueno reconocer a los ídolos, y destacar el esfuerzo como característica principal de Vilas. Eso es lo que se intenta transmitir en el deporte competitivo. El esfuerzo, el fair play, y la carrera y la vida de Guillermo es un ejemplo de esto" culminó Febbro.