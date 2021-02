Dramático reclamo de un padre que no ve a su hijo hace 11 meses: "Tengo miedo que no me reconozca"

Mariano Caputo es un hombre de 31 años que desde hace once meses vive un calvario: no tiene contacto, no sabe absolutamente nada - ni siquiera un registro fotográfico - de su hijo Ignacio, de casi 4 años.

El conflicto se originó cuando Caputo y su ex pareja decidieron separarse, hace poco más de dos años. Según confió, ella lo denunció falsamente por golpeador, pero finalmente se retractó. Hasta entonces mantenía contacto con Nachito mediante visitas asistidas, pero la irrupción de la pandemia de coronavirus truncó sus encuentros.

Acompañado de familiares y amigos, este lunes el hombre encabezó una sentada pacífica en las puertas del Juzgado de Familia de Mar del Plata y reveló su mayor temor: "Tengo miedo que no me reconozca".

"Hace dos años y medio que estoy luchando desde que fui denunciado falsamente por violencia. Empecé a verlo un par de veces por semanas, pero las visitas se cortaron cuando se declaró la cuarentena", explicó el hombre que reclama retomar contacto con su hijo.

"Ella denunció que le había dado una trompada a puño cerrado lesionándole la mandíbula, pero después admitió que las denuncias fueron falsas y nunca le puse una mano encima", agregó.

"Mi ex pareja tiene una orden judicial que la obliga a compartir información conmigo y sin embargo no tengo noticias de él. No lo veo ni en fotos. Yo no sé con quién está, qué hace. No sé nada de él. Ni siquiera a mi familia le permiten verlo", indicó en declaraciones a Crónica TV.

Caputo aseguró que intentó por distintos medios resolver el conflicto que lo separa de Nachito hace once meses, pero hasta el momento no tuvo mayores respuestas. "Todavía no me dieron ni un motivo para que no lo vea", apuntó.

"No se lo deseo a nadie. Estas heridas son cada vez más grande. Tengo mucho miedo que no me reconozca. Lo amo y lo extraño con todo mi corazón. Se me parte el alma cuando no está. Le pido que no me olvide y que cuando me vuelva a ver que se acuerde que soy su papá. No puedo seguir esperando. Me estoy perdiendo la infancia de mi hijo y él a su papá", insistió con el reclamo al finalizar.