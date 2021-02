Tras el acoso contra Las Leonas, piden que las víctimas denuncien las violaciones de perimetrales

El fiscal Fernando Castro pidió a las víctimas de violencia que sufren violaciones de las medidas de restricciones de acercamiento que denuncien cada incumplimiento a la Justicia ya que advirtió que si no se deja constancia de este tipo de hechos no hay ninguna posibilidad de intervención.

El responsable de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº1 hizo el planteo después del caso que tomó estado público en las últimas horas y que tiene como protagonista a Agustina Albertario, la jugadora de Las Leonas de 28 años que denunció diferentes acosos por parte del recientemente detenido Juan Mariano García Sarmiento.

"Con muchas víctimas que atiendo suele suceder que no vuelven a avisarme de que se violó la restricción de acercamiento y nosotros no tenemos forma de saber si alguien se acercó a la persona si no nos informan previamente. Generalmente las víctimas lo visibilizan por redes sociales y con eso pretenden que se pueda tomar intervención pero no funciona así", aclaró el fiscal, en declaraciones a TN.

Castro insistió que "la única manera de avanzar con actuaciones es cuando la persona avisa formalmente a la Justicia que alguien la sigue hostigando". "Yo no puedo controlar las redes de todos los marplatenses. Es imposible. Entonces, lo que sugiero es que cualquier víctima se acerque a los canales correspondientes para denunciar", dijo, y añadió: "Hay hasta canales a través de la web, si es que no quieren acercarse a la comisaría o a Tribunales".

El fiscal que lleva adelante la causa de la jugadora Agustina Albertario reconoció que la legislación actual "está atrasada y se debe modificar" para facilitar la asistencia a las víctimas pero remarcó que "hoy hay que trabajar con los elementos que tiene la Justicia". "Si alguien incumple la restricción, hay que hacerlo saber y eso es a través de una denuncia", ratificó.

En el caso de la integrante del seleccionado femenino de hockey, Castro aseguró que tomó conocimiento "por los medios" de las nuevas violaciones de la perimetral que se impuso en enero del 2020 a García Sarmiento, el acusado de 49 años. "Las denuncias que hizo la jugadora fueron en Capital Federal, donde yo no tengo competencia. Pero cuando me enteré, me comuniqué con ella y la convoqué para tomarle la denuncia", confirmó.

"Y a raíz de esa nueva denuncia y constatar las violaciones de la restricción que se ordenó en su momento, es que se dispuso la detención que se efectivizó este jueves", dijo el representante del Ministerio Público Fiscal, quien anticipó que en las próximas horas el sospechoso será sometido a una evaluación psicológica en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Allende, tal como lo informó 0223.

Juan Mariano García Sarmiento fue capturado pasadas las 14.10 en un hotel de calle Arenales al 2500 por agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI). "Ya estaba con la valijita a punto de darse a la fuga. Si llegábamos 15 minutos tarde, se escapaba", reveló el fiscal, quien añadió: "Por eso también pido prudencia cuando se comunican posibles detenciones para evitar que el sospechoso sepa que lo estamos buscando".

En 2020, la joven figura del seleccionado nacional de hokcey femenino había asegurado que el imputado la hostigaba a través de las redes sociales y que incluso se había acercado al hotel donde paraba la delegación. Ese hostigamiento, incluía el envío de diferentes correos electrónicos e imágenes sexuales.