Insólito: intentó viajar con una Sube sin personalizar y el chofer detuvo el colectivo por más de 15 minutos

Este sábado, Luana Walker, una joven de 19 años vivió una situación insólita: como todos los días, paró un colectivo de la línea 511G de la empresa Peralta Ramos para dirigirse al sur de la ciudad y cuando pasó su tarjeta Sube, notó que había consumido el saldo negativo disponible, entonces pidió un boleto prestado entre el pasaje, pero el chofer de la unidad le recordó que el uso de la mencionada tarjeta es personal y, para que ningún pasajero le ceda un boleto detuvo el micro durante más de 15 minutos.

“El colectivero nos retuvo durante más de 5 minutos porque no me quería dejar subir al colectivo sin razón ya que una pasajera que subió conmigo e iba a mi mismo destino me dio una tarjeta de más que ella tenía. Todo el colectivo le pidió por favor que arranque porque muchos estaban yendo a trabajar pero no hizo caso” relata a 0223 Luana, la joven damnificada.

Luego que, según el relato de la joven, el chofer discuta con todo el pasaje continuó el recorrido y le cobró a la joven $45 el boleto hasta Punta Mogotes y la amenazó mientras ella sufría un ataque de ansiedad.

“Viví una situación horrible”, dice mientras recuerda que tras el episodio, el conductor comenzó a manejar con exceso de velocidad. “Esto fue un abuso de poder, manejaba rápido en la ruta, atropelló a un perro callejero... No solo se nota que es un violento sino que es un peligro al volante para todos los pasajeros que lleva”, aseguró tras explicar que, al comunicarse con la empresa para hacer un descargo de lo ocurrido, le comunicaron que estaban al tanto de los hechos, pero que ese tipo de reclamos debía realizarlos ante la dirección de Transporte de la Municipalidad.