Denuncian que escuelas de Mar del Plata no reciben barbijos, alcohol en gel, toallas ni jabón

Desde la agrupación Tribuna Docente Tendencia, integrante de la lista Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), aseguraron que escuelas de Mar del Plata no recibieron los elementos de higiene que se necesitan para garantizar las medidas de bioseguridad básicas en el contexto de la pandemia del coronavirus.

A partir de la primera observación que surgió durante el retorno a las aulas que ya es una realidad en algunos establecimientos de la ciudad desde esta semana, Fernanda Díaz, una de las referentes del espacio sindical, acusó un faltante de alcohol en gel, mascarillas, barbijos, termómetros, toallas y jabones.

"Hay escuelas donde los directivos dijeron que no podían abrir por las condiciones de infraestructura pero ahora también nos encontramos con que faltan estos insumos esenciales. Estamos haciendo notas para dejarlas en dirección y elevarlas a inspección. Les pedimos a los docentes que vean esto que se retire porque se viola un protocolo que pone en riesgo la salud de todos", advirtió la dirigente, en declaraciones a 0223 Radio.

Además, la trabajadora de la educación criticó el protocolo que confeccionó la gestión de Axel Kicillof para la vuelta a clases por ser "larguísimo, inconsulto y hecho a espalda de los docentes". "Es imposible de aplicar. Lo veníamos señalando y lo estamos comprobando porque además el Estado no cumple en proveer estos elementos de higiene y seguridad", insistió.

Díaz pidió tener en cuenta que por esta fecha no solo concurren a las escuelas los docentes y directivos sino también auxiliares y algunos alumnos por mesas de examen. "En Mar del Plata se sabe el estado calamitoso en el que están las escuelas. No es un reclamo de ahora sino de décadas. Peroen el 2020 encima no se hizo prácticamente nada de arreglos estructurales para permitir que haya luz, gas, agua potable, cloacas, ventilación, y otras cosas básicas. Lo que se hicieron fueron acciones que son más de maquillaje", señaló.

Otra de las preocupaciones en las que hizo énfasis la referente de la agrupación Tribuna Docente está ligada con la vacunación contra el Covid-19, al tener en cuenta que todavía no comenzaron a aplicarse dosis a los trabajadores de la educación y que hubo demoras importantes en las entregas que estaban pactadas para enero que inclusive retrasaron al etapa de inmunización en el personal de salud. "Vaya a saber uno cuándo nos vacunan", lamentó.

Para la dirigente, en el país "no se quiere ver ni aprender" de las experiencias educativas que ya hubo en otros lugares del mundo con respecto a la incidencia de la pandemia. "Estados Unidos, en comparación con nosotros, tiene escuelas de lujo y a pesar de eso los contagios se multiplicaron cuando las abrieron y tuvieron que dar marcha atrás diez veces", ejemplificó, y añadió: "Algunos países directamente dijeron que no iban a abrir por este contexto".

"La campaña para que abran las escuelas parece que se da porque necesitan que los padres que están distanciados al cuidado de sus hijos vuelvan a trabajar y para que vuelvan a trabajar tienen que dejar a sus hijos en la escuela como si fuera una guardería porque las empresas tampoco quieren pagar más licencias laborales y los Estados tampoco quieren seguir pagando parte de los sueldos", analizó la gremialista.