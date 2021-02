Gollán advirtió algunas "avivadas" en la vacunación y anticipó pedidos de informes

El Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, advirtió algunas "avivadas" en lo que va de la campaña de vacunación y anticipó que se elevaron pedidos de informes en distintos distritos para sancionar las irregularidades que se detecten.

En la conferencia de prensa que brindó junto al gobernador Axel Kicillof, el funcionario dijo que hubo casos "ínfimos" de personas que se inscribieron como personal de salud para obtener la vacuna contra el Covid-19 cuando en realidad no cumplían esa función.

"Hemos detectado que algunos hicieron alguna avivada y consiguieron algún tipo de credencial o recibo de sueldo, sabiendo que hay personal que trabaja en negro, y pudo conseguir una dosis", reveló Gollán, desde Necochea.

El titular de la cartera sanitaria confirmó que ya mandó "a pedir pedidos de informes para ver qué fue lo que sucedió" y evaluar las medidas a tomar en caso de que confirmen irregularidades en el suministro de vacunas.

"No puedo iniciar sumarios porque no son entes dependientes del ministerio de salud; son lugares municipales o de otra jurisdicción. Algunos quieren embarrar la situación y aprovecharse del sistema pero no es lo que sucede en la mayoría de los casos", aclaró.

En este sentido, el ministro consideró que "habrá algunos colados pero el 99,9 por ciento no lo es y ese es el objetivo sanitario". "Donde haya una irregularidad, ya estamos pidiendo los informes necesarios y se actuará en consecuencia. "No debe suceder", ratificó.

"Pero esto no es porque un Estado prevendario le hace un favor a nadie; esto es como cuando alguien pasa un semáforo en rojo. Se trata de responsabilidad ciudadana. No mezclen las cosas", pidió, y al mismo tiempo insistió que algunos sectores "dejen de poner palos en la rueda para que siga la vacunación".

Gollán también remarcó que "todos los trabajadores de salud registrados son prioritarios" para la campaña que se lleva adelante por esta fecha. "Esto incluye a los médicos, enfermeros, psicólogos, choferes, camilleros, administrativos que trabajan en el nivel central, abogados", enumeró, y agregó: "Comenzamos con los más expuestos pero abarca a todos porque sino se frena la gestión en salud".

El responsable del Ministerio de Salud bonaerense también resaltó que ya se aplicaron 252.215 dosis del primer componente de la Sputnik V y 105.271 del segundo componente, mientras ya figuran más de 3 millones de bonaerenses inscriptos para poder acceder a la vacuna.

"No estamos teniendo internaciones por Covid que provengan del sector salud y eso es porque la vacuna es efectiva, segura y está generando este efecto. Es un dato impresionante", resaltó, y aseguró que "la gente percibe que la campaña se está realizando excelentemente bien".