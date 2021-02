"Cuando yo me vacuné era un loco suicida que se inyectaba veneno pero ahora soy un vacunado 'VIP'"

El gobernador Axel Kicillof se refirió por primera vez este martes al escándalo por la "vacunación VIP" que derivó en la salida de Ginés González García de la conducción del Ministerio de Salud de la Nación y descartó que en la Provincia de Buenos Aires existan "vacunatorios ocultos ni privatizados".

"Ante esta situación, hay que aclarar que en la provincia no hay ni vacunatorios ocultos ni privatizados. La vacuna solo la damos a través de turnos en una página web. Nuestro objetivo es que nadie se vacune fuera de las prioridades", declaró el mandatario, en la conferencia de prensa que encabezó por la tarde desde Necochea, tras una reunión con intendentes de la Costa Atlántica.

El jefe de Estado provincial defendió la postura del presidente Alberto Fernández y consideró que tomó una "firme y rápida decisión para restaurar la confianza en el proceso de vacunación", al pedir la renuncia de González García. "Tuvo bastante éxito la campaña anti vacunas en Argentina lamentablemente por suerte le ganamos y hoy la vacuna es un bien preciado y escaso porque mucha gente se quiere vacunar", apuntó.

Kicillof dijo que tiene "la tranquilidad" de haber vacunado a 360 mil personas "en tiempo récord". "Esto nunca se hizo. Ése es nuestro objetivo principal. Olvídense que vamos a dejar de vacunar. Vamos a vacunar masivamente. Esa es la libertad que estamos buscando", sostuvo, y aseguró: "Estamos muy cerca de vacunar a todos los trabajadores y las trabajadoras de salud en la Provincia. Y eso es un logro contra los antivacunas".

El gobernador pidió "hacer memoria" sobre las "dudas y sospechas" que sembraron distintos sectores contra la Sputnik V y citó las declaraciones que hicieron dirigentes opositores como la exdiputada del PRO, Elisa Carrió, quien llegó a impulsar una denuncia penal contra Fernández por "envenenamiento". "A ella no la oí decir que se había equivocado. El negocio de la desmemoria o de fingir demencia a veces sirve para hacer un panquequeo en el aire y pasar de acusar una cosa a acusar la contraria", criticó, con énfasis.

"Muchos decían que era la vacuna de descarte, que se consiguió en las penumbras, que era para países pobres y de segunda. Ojalá estuviera inventado todo esto que digo pero lo pueden buscar porque se dijo y se publicó. Y el objetivo de estas cosas era que fracase la vacunación. Todo estuvo mal siempre", señaló Kicillof.

Bajo el mismo razonamiento, el responsable del Ejecutivo provincial ironizó: "Cuando yo me vacuné era, para algunos, un loco suicida que se inyectaba veneno pero ahora, para los mismos, soy un vacunado 'VIP'. Y los mismos con todos los intendentes que se vacunaron. Porque no importa si son del mismo partido político o no: son tan intensas las ganas de hacer daño que meten todo en la misma bolsa".

El gobernador aseguró que, a la fecha, la Provincia tiene 500 mil vacunas recibidas del primer componente de la Sputnik V y otras 160 mil dosis correspondientes al segundo componente. "Al mismo tiempo que conseguimos generar confianza. La vacuna estuvo llegando a un ritmo más lento de lo esperado y es absolutamente comprensible. Hoy hay 130 países que no tienen una sola vacuna. Pero a pesar de esto, avanzamos con el sistema para inscribir y con los centros de vacunación", expresó.

Y tal como lo había advertido en la misma conferencia el Ministro de Salud Daniel Gollán, Kicillof reconoció que pudo haber "algún colado" pero lo atribuyó a cuestiones propias del sistema y no por "privilegio". "Quizás alguien se vacunó como personal de salud presentando un recibo de sueldo que era fotocopiado y no le correspondía pero hay un momento donde podemos discutir si conviene poner 5 o 10 controles o si hay que poner todos lo esfuerzos en tratar de vacunar masivamente a millones de personas", razonó.

"Entiendo que algunos casos, bajo esta modalidad, van a pasar porque también entiendo la condición humana. Estamos ante un caso nuevo. Muchos piensan que esto les va a permitir volver a abrazarse, volver a una vida un poco más normal, y entonces tiene un plus. Hacemos los mayores esfuerzos para que nadie engañe, mienta o fragúe", garantizó Kicillof.

El mandatario también señaló que "no hay una figura en el Código Penal por colarse para vacunar" y dijo que se establecieron "nuevos mecanismos" para que las personas puedan denunciar eventuales irregularidades en el proceso de vacunación. "En el 148 y en la página web del Vacunate va a haber un botón para denuncias", afirmó.

