La multipremiada "Sueños de una noche de Verano" suma funciones en marzo

La adaptación de "Sueños de una noche de Verano" sima nuevas funciones a su exitosa temporada. A la prevista para este martes en la sala Melany se suman las funciones de los días 6; 13 y 27 de marzo a las 19 hs en el teatro Hostel.

Ganadora de tres premios Estrella de mar (mejor Comedia; Mejor dirección; y actriz de reparto) la obra clásica del teatro universal llega al fin de la temporada estival 2021.

Antes una nueva función, Clara Campos, la actriz galardonada habló con 0223.

Clara comenzó a actuar a los 8 años y desde entonces su carrera fue en ascenso. Si bien participó en varios cortometrajes, obras de teatro y campañas publicitarias sintió que en 2020 su carrera se había estancado, hasta que una amiga le comentó de un casting presencial para la obra.

"Obviamente Shakespeare es un clásico del teatro pero no había leído si obra. El primer acercamiento que tuve fue cuando en el casting me dieron el libreto", cuenta la joven de 21años que Actualmente cursa la Licenciatura en Actuación de la UNA.

Según explica Campos, audicionó para otro papel y,luego de la prueba estuvo por semanas atenta a un llamado telefonico. " Me llamaron para avisarme que no había quedado y una semana más tarde me volvieron a llamar y me dijeron que una actriz se había bajado y que les interesaba que esté en el proyecto, pero en otro papel" recuerda. Sin pensarlo aceptó y se embarcó en maratónica ensayos con un elenco que adoptó como a una familia.

"La obra realmente llegó en un momento de estancamiento de mi carrera. Si bien estaba estudiando la licenciatura, la pandemia frenó todo lo referido a lo artístico. El 2020 venía sin castinear personalmente y no había proyectos hasta que salió esta obra y realmente no esperábamos tener está repercusión", dice.

Consultada sobre los galardones que obtuvo la pieza teatral en la última entrega de los Estrella de Mar, la joven artista reconoce que "esperaba el reconocimiento aunque no quería ilusionarse. "Uno siempre lo espera en el fondo y cuando dijeron mi nombre fue como un reconocimiento y un cierre a este año que fue tan particular", concluye.

