Etchevarren criticó a Gollan por los turnos para la vacunación en Dolores

El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, le envió una nota al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, para expresarle su preocupación por las demoras en la concreción de los turnos para la vacunación contra el coronavirus.

En la carta que hizo pública la comuna dolorense, el jefe comunal expresó su "preocupación e inquietud por el criterio en el otorgamiento de turnos en esta etapa de la vacunación, que se está llevando a cabo concretamente en la Escuela Técnica Nº 1 de nuestra ciudad".

En esa línea, el titular del Ejecutivo local ahondó: "He recibido innumerable cantidad de reclamos por parte de personas mayores, entre 70 y 80 años, con patologías prevalentes, que si bien se han inscripto en la página del programa Vacunarte, aun no han obtenido su turno, cuando paralelamente observamos a diario, que gente mucho más joven, que no es ni personal de salud ni de seguridad -considerados prioritarios en el esquema vacunatorio-, acceden a la vacuna, porque aparecen en los listados oficiales que envía el ministerio a su cargo", lanzó.

Etchevarren cruzó a Gollan en el último párrafo de su nota al asegurar que esas personas, a su entender, quedaron postergadas: "En virtud de responder este requerimiento de las personas mayores, postergadas para acceder a la vacuna covid-19 es que le reitero esta inquietud, para que usted propicie la corrección necesaria, para que sean ellos, los prioritarios".

Este martes, desde Necochea, Gollan le respondió a los intendentes que critican la gestión de las vacunas, aclaró que las demoras y los faltantes de dosis son una problemática mundial y especificó que el 95% de las vacunas que se aplicaron en el mundo se circunscriben a 10 países.

En su discurso, el ministro le pidió a los jefes comunales que, "si es que no van a ayudar, al menos no pongan palos en la rueda".