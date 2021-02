Con 150 dosis, Pami inauguró la vacunación en los geriátricos en Batán y seguirá por La Perla

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) inauguró este martes la campaña de vacunación en las residencias de larga estadía en General Pueyrredon después de haber recibido 150 dosis de la Sputnik V que inmuniza contra el coronavirus.

Fernando Mogni, el referente que tiene la obra social en Mar del Plata, le confirmó a 0223 Radio que el primer geriátrico donde se vacunaron abuelos fue en Batán y anticipó que el cronograma seguirá por otro establecimiento ubicado en el barrio La Perla.

"Con esta campaña trataremos de contener a los más vulnerables dentro de la población de riesgo del Covid-19. Ante todo, manifestamos una alegría inmensa de haber recibido la primera dotación de vacunas y ahora trataremos de llevar adelante este proceso lo más rápido y prolijo posible", declaró el funcionario.

El responsable del Pami en la ciudad aclaró que la campaña no solo incluye a la población residente sino también a los trabajadores que se desempeñan en esos lugares. "Es una obligación que tenemos", remarcó Mogni, quien estimó que son más de 200 los establecimientos del distrito donde habrá vacunación.

"Vamos a trabajar con todas las residencias: aquellas que tienen algún vinculo contractual con Pami y también con aquellas que no lo tienen pero que sí están habilitadas por la autoridad sanitaria", aseguró.

El funcionario también recordó que la aplicación de la Sputnik V, la vacuna desarrollada por Rusia que se suministra en dos dosis distintas y que demostró una eficacia de casi el 92 por ciento contra el Covid-19, no reviste carácter obligatorio. "Si alguien no quiere vacunarse no se vacuna pero hasta ahora hemos visto altísimos niveles de adhesión", resaltó.

Mogni confirmó que la obra social recibió para Mar del Plata unas 150 dosis para aplicar en esta primera etapa y dijo que se esperan recibir más en el transcurso de la semana que viene. "Queremos dar continuidad a un proceso de manera sostenida en el tiempo", explicó.