Cinco escuelas de Mar del Plata no pudieron arrancar las clases por problemas de infraestructura

Cinco establecimientos educativos de General Pueyrredon no pudieron iniciar las clases por problemas vinculados a las condiciones edilicias en este lunes que marcó el regreso a las aulas de miles de estudiantes y docentes de todo el distrito. Además, otras escuelas tampoco pudieron arrancar el ciclo por falta de auxiliares.

"Fue un comienzo tranquilo, distinto. Recorrimos las escuelas y los chicos, con barbijos, intentaron respetar el distanciamiento", comentó, en primera instancia, Carina Cermesoni, presidenta del Consejo Escolar de General Pueyrredon, en declaraciones a 0223 Radio.

La dirigente valoró el trabajo hecho en las últimas semanas para garantizar en las escuelas el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el marco de la pandemia de coronavirus. "Tuvimos una semana muy intensa para que hoy pudieran comenzar", confió.

En este marco, Cermesoni subrayó que "la gran mayoría llegó en las condiciones que eran necesarias para la presencialidad" y precisó el Consejo Escolar pudo atender 65 pedidos menores de infraestructura de distintos establecimientos educativos del distrito.

No obstante, la responsable de conducir los destinos del Consejo también precisó que hubo cinco escuelas de nivel primario que no pudieron iniciar el ciclo lectivo 2021 por "cuestiones de infraestructura" y "varios jardines y primarias porque no tienen auxiliares".

"Hay algunas obras grandes que se están llevando a cabo y requieren de un tiempo en este proceso. Otras buscaron espacios alternativos de cara el inicio. Aún hay auxiliares que tienen licencia y no tienen reemplazos", explicó respectivamente al finalizar.