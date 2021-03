Sigue el acampe frente al Unzué: "El trabajo se lo quedan unos pocos que son del riñón del Gobierno"

Las organizaciones sociales que acampan desde hace nueve días en las puertas del Centro de Referencia (CDR) de la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en el espacio Unzué de Mar del Plata, mantienen firme el reclamo por la implementación del programa Potenciar Trabajo, que busca insertar a personas en situación de desempleo al mercado laboral.

"Estamos al pie de la lucha como siempre. Ellos ofrecen menos del 10% de lo que pedimos, que es trabajo genuino para los compañeros. Seguiremos en la lucha hasta que hagamos un acuerdo equivalente a la gente que tenemos. No podemos elegir si una familia come y la otra no", manifestó Nemio Sánchez, integrante de la cooperativa La Nueva Esperanza.

El dirigente social representa a un universo de 700 personas explicó que los contactos con Nación se realizan por medio de Diego García, el titular del CDR en Mar del Plata. "Se ve que no andan las palomas. Todos los días nos dicen que están hablando. La charla no es por Zoom, es por palomas mensajeras", ironizó.

En declaraciones a 0223 Radio, Sánchez expresó su malestar por la distribución de los puestos de trabajo que contempla el programa. "El Gobierno anuncia con bombos y platillos, pero la sensación es que hay unos pocos que son del riñón que agarran los trabajos. Con las palabras dicen una cosa y en los hechos no lo demuestran", apuntó.

"Ellos no quieren ceder. La gente tiene necesidades y hambre. Hay trabajadores que quedaron desocupados. Con este programa tendrían la posibilidad de ingresar en alguna empresa con el sueño de quedar fijos. No queremos que se transforme en un plan de social, sino de inserción laboral. Nosotros pretendemos trabajar", insistió.

Al cumplirse el noveno día de acampe, Sánchez confió que permanecerán con sus carpas en inmediaciones de Santa Cruz y 20 de Septiembre "hasta que sea necesario". "Nos hemos dados cuenta que la lucha es la única que nos va a dar la victoria. Si nos quedamos en nuestras casas, va a seguir habiendo privilegios para unos sí y para otros no", concluyó.