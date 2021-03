La atropelló, la dejó en silla de ruedas y nunca más apareció: "No aguanto más el dolor"

Lorena Granadino fue atropellada el 21 de febrero a la noche cuando circulaba por la zona de Juana Manso y la calle 59 pero todavía no sabe quién es la persona que iba a bordo del vehículo que la dejó en silla de rudas.

Por esta fecha, la mujer de 39 años insiste con su reclamo para que la automovilista se presente a la Justicia y se haga cargo del grave daño que provocó. "Me llevó por delante. Ni miró. Me salvé de milagro porque casi me mata", reconoció, en declaraciones a 0223.

Granadino dijo que el único deseo que tiene por esta fecha es que "esta mujer aparezca y de la cara". "Se fue huyendo como una rata. No sé por qué hizo eso. Pero hoy estoy viviendo un infierno", lamentó la marplatense.

El choque que se gestó alrededor de las 22 quedó captado por una de las cámaras de seguridad montadas en el lugar, en cuyas imágenes se observa el momento en que Lorena es atropellada por el vehículo que no frena en ningún momento a pesar del impacto.

La víctima del siniestro quiere tener más precisiones del hecho y por eso también pide a los comerciantes y vecinos que tengan cámaras que aporten las imágenes de aquella noche para poder sumarlas a la investigación e identificar a la conductora. "Necesito las cámaras de Talcahuano y Mario Bravo", puntualizó.

Lo que puede decir Granadino, por el momento, es que la persona que la atropelló es una "mujer rubia" que iba a bordo de una Ford Eco Sport color rojo y de un modelo muy reciente. "Esto no puede quedar así. Ella tiene que aparecer en algún momento y hacerse cargo", insistió.

El "infierno" que dice vivir Lorena consiste en constantes dolores en la espalda y la cadera, producto de las lesiones que sufrió por la violenta colisión. "No aguanto más el dolor en las caderas. Y tengo que ir al hospital para ver al médico pero la verdad que manejarme en colectivo es muy difícil con las muletas y todo eso. Tengo que vivir acostada", señaló.