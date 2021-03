Una cupé de alta gama chocó el frente de un negocio: de milagro no fue una tragedia

Un espectacular accidente de tránsito en Colón y Neuquén, de milagro no se cobra una muerte, luego que una cupé que venía a alta velocidad por la avenida rozó a otro vehículo, perdió el control y se subió a la vereda, impactando sobre la entrada de un local de venta de sanitarios.

El siniestro sucedió alrededor de las 10 de este martes, cuando un Volkswagen Scirocco chocó un Citroën C4 y provocó grandes daños sobre el frente de la “Esquina del Sanitario”. Como consecuencia del brutal choque, el conductor de la coupé, -aparentemente joven- sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas y debió ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial.

“Tuvimos la suerte que pegó contra la pared sino no estuviéramos contando el cuento”, expresó a 0223 Sergio Malmoria, responsable del local de Colón y Neuquén, que contó que de milagro no embistió a un cliente: “Un señor cerró la puerta, me di vuelta y escuché la explosión. Zafó creo por sólo 2 metros”, dijo.

El comerciante explicó que la falta de semáforos en la zona generan choques “desde hace mucho tiempo” y lamentó los daños sufridos en la mampostería de pared y el mecanismo de la cortina metálica.

A pocos metros de allí, Antonio Hermenegildo, el conductor del Citroën C4 sostuvo que conducía lentamente cuando se topó con el VW Scirocco. “Me llevó por delante y no me vio, así que muy consciente no debe haber estado ese muchacho para venir a esa alta velocidad. Por suerte yo y mi acompañante estamos bien”, aseguró el hombre.