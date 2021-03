Cambios en la Departamental: "Si no tenemos más recursos vamos a seguir complicados"

Los cambios en la cabeza de la Jefatura Departamental de Mar del Plata, fueron analizados por las autoridades del Foro de Seguridad, que consideraron que la situación de seguridad no va a cambiar si no hay mayor cantidad de efectivos y de patrulleros.

José Luis Segovia fue designado este martes nuevo jefe de la Departamental Mar del Plata, en reemplazo de Lucio Pintos. En tanto que el comisario mayor Marcelo Laroca fue nombrado Superintendente de Zona Atlántica II. Los reemplazos se produjeron en las últimas horas, luego de que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, decidiera remover a toda la cúpula policial, disconforme con su actuación en la ciudad.

"Podemos cambiar pero si no traemos los móviles que correspondan y no tenemos personal, vamos a seguir igual porque con 45 móviles en Mar del Plata, no vamos a hacer mucho", expresó en diálogo con 0223 Radio, Juan Manuel López, presidente del Foro de Seguridad.

Más allá de esta situación, López valoró que "el Ministro sabe que la situación en la zona sur de Mar del Plata como Punta Mogotes, Alfar, Colinas, está complicada por el tema de motochorros" e insistió con la necesidad de "más recursos", a pesar de las declaraciones del funcionario de Axel Kicillof, que mostró su conformidad por la cantidad de móviles y efectivos.

"Con 45 móviles en 82 cuadrículas, no hacemos nada", enfatizó y adelantó que se reunirán con el nuevo jefe Segovia para trazar el devenir de la política de seguridad en General Pueyrredon.

De cara al corto plazo, López se mostró esperanzado por el accionar de la Comisión de Seguridad en el Concejo Deliberante. "Creo que va a ser importante y por eso vamos a plantear una audiencia pública para que escuchen a la gente. Y trabajar si necesitamos más cámaras o botones antipánico. Si no hay recursos, eso no sirve", razonó.

Por último, se mostró preocupado por el crecimiento de una "zona roja" de San Martín y Perú, en los alrededores de Gascón y Arenales, donde se trasladaron un grupo de trans a trabajar, a pocos metros de la Departamental. "Ahí tenemos ahora 35 trans. Eso y los supuestos 25 móviles más que nos prometió el Ministerio, lo vamos a hablar con el nuevo jefe departamental", finalizó López.