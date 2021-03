Por falta de auxiliares, una escuela emblemática de Mar del Plata no pudo volver a clases

La Escuela Primaria Nº31, una de las emblemáticas instituciones que tiene Mar del Plata en materia educativa, no pudo volver a clases por falta de auxiliares. Indignada, la mamá de una de las alumnas del establecimiento, visibilizó la situación y lamentó que el Consejo Escolar no haya previsto el inconveniente garantizando suplentes para garantizar la continuidad plena del ciclo lectivo en el 2021.

"La escuela no puede dar inicio al ciclo lectivo turno tarde de manera presencial porque no hay auxiliares. Los que hay son de riesgo, y un año no le basto al Consejo Escolar para poner suplencias", apuntó Florencia Deppen, en un descargo que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.

La mujer cuestionó a las autoridades educativas por no permitir la vuelta a clases en tiempo y forma de su hija para que también "recupere algo de su vida" después de las complejidades que se vivieron a lo largo del 2020 por la pandemia del Covid-19. "Estoy cansada, muy cansada de que los mas indefensos la liguen, estoy cansada de este sistema tan decadente", expresó la mamá.

"Así que, querida hija, vos hoy no vas al cole; vos hoy, una vez mas, harás de alumna ante una madre que intenta ser tu maestra, entre estas cuatro paredes", señaló la integrante de la comunidad educativa de la institución de San Lorenzo y España mientras insistió en el pedido de una respuesta "urgente" por parte del Consejo Escolar.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le confirmaron a este medio el faltante de auxiliares y reconocieron que no se trata del único establecimiento de General Pueyrredon afectado por la situación. "El problema es que tienen que salir los cargos y hasta que no los tomen va a ser muy complicado", señalaron.