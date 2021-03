A pesar de las restricciones, para el Municipio será posible la cuestión "salud más trabajo"

Luego de la prohibición de la Provincia de la actividad nocturna ante el vertiginoso aumento de contagios por Covid-19, el Municipio consideró que la medida no atenta “a la cuestión salud más trabajo”, ya que es idéntica a la limitación que se hizo durante el verano.

En diálogo con 0223, el coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich, sostuvo que el Municipio está preparado para reforzar los cuidados en Semana Santa, que valoró “será similar a Carnaval” por el alto nivel de reservas y que a pesar de estas medidas “la cuestión de salud más trabajo se puede llevar adelante”.

“La Provincia entiende que estamos ante la posibilidad de una segunda ola y por eso puso alguna restricción horaria. Pensemos que Mar del Plata convivió en enero y febrero con esta restricción horaria. La ciudad pudo mantenerse abierta y tener una temporada de verano así. Entiendo que ahora y eso fue lo que dijo el Intendente, sobre todo en estos 4 días que vienen, hay que aumentar el control”, aseguró el funcionario de Guillermo Montenegro.

Para llevar tranquilidad a marplatenses y turistas, Rabinovich adelantó que volverán a trabajar los “chalecos celestes” y que trabajarán en conjunto con la policía bonaerense, Inspección General y otros organismos de control “para mantener el uso de barbijos y el distanciamiento”.

La prohibición de la nocturnidad de 2 a 6, fue evaluada por el coordinador de gabinete, que recordó que durante el verano "se reforzó el control de la clandestinidad" y que esta situación "suele aumentar en este tipo de casos".

"Si bien cuando se fue la restricción horaria, se redujo la clandestinidad, es cierto que también se fue el verano", razonó y adelantó que durante este fin de semana extralargo el Municipio "controlará como se hizo como en el verano".

En ese punto, recordó que el whatsapp del Municipio sigue habilitado para las denuncias por fiestas clandestinas y remarcó que "la semana pasada hubo 4 clausuras y 70 intimaciones de Inspección General".

Por otra parte, negó que haya sido una decisión política la de no suspender el trabajo presencial en las dependencias públicas, como sugirió Nación ante la suba de contagios, ya que "las medidas que se toman en pandemia no tienen nada que ver con una decisión política". "Es una realidad de la ciudad y como dijo el Intendente, no se aplica por la cuestión epidemiológica y porque los vecinos necesitan que sigamos funcionando".

Por último, consideró que ante los hechos violentos registrados en las últimos días en los boliches de Mar del Plata, el Municipio realizó clausuras en locales nocturnos de la zona y remarcó que "siempre nos ponemos en disposición de la justicia en cada hecho lamentable de este tipo", finalizó.