Glosario: 10 conceptos que introdujo el feminismo

1- Patriarcado

Se denomina patriarcado (del latín, “gobierno de los padres”) a un tipo de organización social cuya autoridad y poder recae en el varón con mayor autoridad de la familia o grupo social, imponiendo una distribución desigual del poder y de los derechos entre hombres y mujeres.

2- Género

Se denominan así a los aspectos socialmente atribuidos a un individuo, diferenciando lo masculino de lo femenino en base a sus características biológicas. Es decir, es lo que las sociedades esperan que piense, sienta y actúe alguien por su condición de varón o mujer. Uno de los ejemplos más comunes es cuando se dice que “los hombres no lloran” o que “a las mujeres son más débiles”. De esta manera, el género condiciona los roles, las posibilidades, las acciones, el aspecto físico y la expresión de la sexualidad de las personas.

3- Deconstrucción

Es un proceso que implica abandonar los estereotipos de lo que entendemos como femenino y masculino, como entender que el color rosa no tiene por qué ser necesariamente “de nenas” y el azul “de nenes”; o que el trabajo de la mujer no está ligado a las tareas domésticas, ni un hombre es menos masculino por cuidar de su apariencia o llorar en público. Se trata de reconocer que existe una desigualdad entre los géneros que no es natural. Al mismo tiempo, apunta a alejarse de los términos binarios (hombre y mujer) y abrirse a la gran diversidad de sexualidades y géneros que existen, como las personas trans, de género fluido, no binario o del tercer género.

