Kioscos escolares: el protocolo estaría aprobado y es inminente su reapertura

A casi un mes del comienzo del ciclo lectivo, los kiosqueros escolares siguen demandando al estado bonaerense a que les permita abrir sus locales, que siguen cerrados debido a los protocolos por el denominado "Regreso seguro a la escuela" por el Covid-19. Ante la falta de respuestas, volvieron a expresar su rechazo en la puerta del Consejo Escolar local.

"Hace 15 días fuimos a La Plata y nos dijeron que era inminente pero luego hubo un silencio total y no sabíamos nada. Por eso vinimos acá a hacer una sentada pero nos atendió la Inspectora en Jefe Carolina Di Alessio y nos volvió a decir que es `inminente´ y que `solo falta una firma´ porque el protocolo ya está aprobado ", manifestó a 0223, Fernando Mendibil, representante de los kiosqueros marplatenses.

En ese marco, el comerciante expresó que a casi 5 semanas del retorno a las aulas, "es casi nada" el nivel de contagios en las escuelas y ante la nueva promesa, "seguirán esperando".

"La Constitución nos ampara en el artículo 14, 16 y 23, que dice libre comercio, libre trabajo. No nos dieron fecha pero si en 10 días no hay novedades, iremos a cada escuela con un escribano y abriremos con la Constitución. Estamos muy mal, hay que pagar impuestos, todo y no podemos trabajar", lamentó el comerciante.