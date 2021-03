Castraciones de perros en Mar del Plata: "No sabemos quiénes son los privilegiados que consiguen turnos"

Desde la Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado (Apaa) realizaron duras críticas a la labor del Departamento de Zoonosis durante la pandemia del coronavirus en Mar del Plata y acusaron un faltante de castraciones en los últimos meses que provocó "que hoy haya perras preñadas y cachorros por todos lados".

Si bien semana a semana la Secretaría de Salud informa el recorrido que hace por los barrios el quirófano móvil de animales y para la vacunación antirrábica, desde la organización insistieron en que "es imposible conseguir turnos".

"La gente no consigue turnos para castraciones y nos llama a nosotros como si tuviéramos la varita mágica para darles un turno. Nosotros no damos turnos. No sé si hay un privilegiado al que le dan los turnos pero la gente se mete en la página y siempre está en rojo. No hay turnos", remarcó Graciela Ríos, referente de la entidad de la sociedad civil.

En declaraciones a 0223, la proteccionista acusó "desidia" por parte del Estado municipal y lamentó que las autoridades "no se hayan ocupado de la problemática como deberían". "Bastantes problemas tenemos hoy por la falta de castraciones desde hace un año. Se ven perras preñadas y cachorros por todos lados", lamentó.

"Es una vergüenza con todo lo que no han hecho en este tiempo de pandemia. Sabemos que hay dificultades peor la gente en Salud ha trabajado igual porque cumpliendo los protocolos se pueden hacer las cosas", señaló la mujer, en su crítica al Gobierno de Guillermo Montenegro, y reclamó al respecto que los quirófanos móviles "vayan a todos los barrios y que haya un cronograma por mes de castraciones".

Ríos se mostró "indignada" por la falta de políticas que acusó para el cuidado de las animales. "Con este tipo de cosas lo que se ve es que no les importa nada. Todas las gestiones terminan siendo iguales. No se preocupan por los animales ni por nada; para ellos, los animales son invisibles", concluyó la responsable de Apaa.