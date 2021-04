A la espera de su dueño, el misterioso perro de yeso sigue guardado en Villa Mitre

El perro de yeso que se instaló de manera anónima y sorpresiva en el paseo de Playa Chica y que rápidamente fue retirado por las autoridades municipales permanece por estas horas en el museo de la Villa Mitre.

Fuentes consultadas por 0223 confirmaron que la particular pieza sigue guardada dentro de las instalaciones del Archivo Histórico Municipal Roberto T. Barili, ubicado sobre la calle Lamadrid al 3800, en un lugar adonde no puede acceder el público general. "Va a permanecer así hasta que aparezca el dueño. Se encuentra guardada como corresponde y no está a la vista pública", se ratificó.

La escultura había aparecido este jueves en el mismo lugar en el que en febrero Mario Magrini colocó la escultura de una misteriosa mujer que se convirtió en un atractivo turístico para Mar del Plata y en un fenómeno en todo el país, por lo misterioso de la acción. Aún se desconoce si la persona que colocó el llamativo perro en el mismo lugar intentó reeditar ese fenómeno o buscó hacer una broma, pero lo concreto es que el municipio ya retiró el perro del lugar.

La pieza del animal fue afirmada sobre las piedras del lugar con una desprolija utilización de cemento, por lo que personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) aprovechó para retirarla en pocos segundos y sin mayores dificultades cerca de las 11, poco después de que se viralizaran las primeras imágenes por los medios.

Más allá de compartir el gusto artístico por la intervención, desde el Gobierno municipal justificaron la decisión de quitar el perro de pequeñas dimensiones de Playa Chica por el "riesgo" que significaba un eventual desprendimiento para quienes transitan por el emblemático paseo de la costa de la ciudad.

En la madrugada del 5 de febrero, a partir de la idea “transgresora” que le propuso una arquitecta amiga, el artista colocó sin previo aviso la escultura de una mujer mirando al mar en Playa Chica. Durante varias semanas, marplatenses y turistas intentaron dilucidar el significado de la estructura anónima de hierro y cemento hasta que en febrero las autoridades presentaron al autor.

“Sinceramente no pensé que fuese a durar poco más de una semana por ser removida, por robo o por destrucción. Volví varias veces incluso para escuchar la respuesta de la gente y no podía creer la aceptación. Los deseos de que la obra permaneciera allí me llenaron el alma”, dijo Magrini, en conferencia de prensa.

El hombre reconoció que el anonimato fue buscado pero "no como estrategia de marketing ni con la intención de generar mayor interés sobre el autor sino para que la obra misma pudiera ser la principal protagonista".

La única certeza que prefirió no develar Magrini es el significado de su trabajo artístico. "Es mi deseo que ese misterio que envuelve a la imagen femenina permanezca intacto para que cada espectador siga jugando con su imaginación. Llegó el momento de soltar esta obra chiquita, imperfecta, frágil, para que viva una nueva historia frente al mar con cada uno de los que se detengan a contemplarla", sostuvo.